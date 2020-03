In rotazione radiofonica da oggi 20 marzo, il nuovo singolo di Zucchero è La Canzone Che Se Ne Va, terza estratta dall’album D.O.C. che arriva dopo i precedenti singoli Freedom e Spirito nel Buio.

Una canzone che sin dal primo ascolto appare epica nell’accompagnamento e poetica nel testo, e che emoziona per la potenza del messaggio che vuole inviare.

Il significato del testo de La Canzone Che Se Ne Va Come ogni testo particolarmente poetico, anche in La Canzone Che Se Ne Va molto dell’interpretazione spetta a ognuno di noi, che a suo modo vi leggerà una cosa piuttosto che un’altra, eppure lo stesso Zucchero h voluto darci un indizio su quello che è il significato più profondo di questa canzone, e lo ha fatto definendola “una canzone di speranza“. Nel testo possiamo infatti da subito capire che c’è un qualcosa, un’emozione, che si stacca da noi per liberarsi nel mondo, quasi a suggerire che per sentirsi davvero liberi, bisogna esprimere le proprie emozioni e condividerle quindi con il mondo. Come leggiamo infatti tra i versi del testo de La Canzone Che Se Ne Va: S’alza e se ne va da noi/ lei che siamo noi va via/ vola e se ne va da noi/ la canzone che sa di noi va via… Tutte le emozioni hanno bisogno di esprimersi, di trovare l’altro nel mondo, di raccontare qualcosa di noi a qualcuno che, anche se lontano, potrebbe aver provato le nostre stesse emozioni. Questo è il senso più profondo della canzone di Zucchero, secondo me, e in questo incontro, di comunione, tra le emozioni, c’è la speranza, quella che il cantautore ci ha suggerito per l’ascolto.

E tu cosa leggi tra i versi del testo de La Canzone Che Se Ne Va? Ti piace più o meno dei precedenti singoli? Faccelo sapere lasciando un commento alla fine dell’articolo. Intanto qui sotto, trovi il testo integrale della canzone di Zucchero.

Il testo de La Canzone Che Se Ne Va di Zucchero

Lei se ne va da me

non ha catene al cuore

e piange lacrime di un altro dolore

lei se ne va da me

come un diamante fatto di sole

prima di luce era carbone

è la canzone che se ne va

non ha padroni guarda come se ne va

S’alza e se ne va da noi

lei che siamo noi va via

vola e se ne va da noi

la canzone che sa di noi va via

Lei dice prendimi

prendi il meglio di me prima che io diventi neve

un soffio che scompare poi tornerà

un bacio sulla pelle di notte verrà

nel vento che si increspa al mattino chissà

e lascia un profumo che non va più via

S’alza e se ne va da noi

lei che siamo noi va via

vola e se ne va da noi

la canzone che sa di noi va via

Piangi, ridi, vivi, ora

she is never gonna let you down

sogna, vola, vivi, ora

she is never gonna let you down

S’alza e se ne va da noi

lei che siamo noi va via

vola se ne va da noi

I hope you understand

Come un miracolo

lei va via

vola e se ne va da noi

Una luce fa luce laggiù

vedi?

la canzone fa luce laggiù

vedi?