Annalisa: “Bye Bye” testo e video del nuovo singolo uscito oggi!

Annalisa ha appena annunciato il suo nuovo singolo che sarà in rotazione radiofonica da oggi, Venerdì 20 Aprile e che si intitola “Bye Bye”.

Il brano, soprattutto per il testo e per il suo ritmo, era una delle scelte più attese e aspettate visto l’avvicinarsi dell’estate 2018. Annalisa ieri con un post su facebook aveva confermato che oltre al brano in radio sarebbe uscito anche il video.

Il brano è il terzo estratto dall’omonimo album, uscito in occasione della partecipazione di Annalisa al 68° Festival di Sanremo. Con il brano “Il mondo prima di te” Annalisa si è aggiudicata il terzo posto nella gara canora. Oltre a questo singolo Annalisa aveva già in precedenza rilasciato “Direzione la vita”.

Annalisa “Bye Bye” Video Ufficiale:

Annalisa “Bye Bye” Testo:

Lasciare tutto e partire?

Quale consiglio seguire?

Dà retta a me, ascolto te

Chissà come va a finire

Tutta la vita chiusa dentro una valigia

Dove si va? Fuori città

La strada giusta è in salita

Quello che conta è il viaggio ma

Quello che conta di più è sapere dove vai

Riesco a girare il mondo stando qua

Chiudo gli occhi e… Bye Bye

Ti faccio fare un viaggio dentro di me

Saluta tutti

Bye Bye

Ti mostro il mondo che nella realtà non c’è

Lasciamo tutti e… Bye Bye

Ho bisogno di qualche cosa di vero

Bye Bye

Come l’aria, la terra, il sole ed il cielo

Bye Bye

Sto partendo, sta a te non perdere il treno

Se vuoi dammi la mano e vieni con me

Se no Bye Bye

Restiamo fuori dai radar

Preparati che siamo a casa

Io non ti porto in nessun posto

Sono io il tuo posto

È tutta la vita che prendo gli appunti a matita

Poi li cancello, poi mi reinvento

E ancora non è finita

Quello che…

Ho girato il mondo per capire che

Quello che cercavo è già dentro di me

Dimentico il mondo

Accendo lo stereo, allargo le braccia, modalità aereo

Ti faccio fare un viaggio dentro di me

Saluta tutti

Bye Bye

Ti mostro il mondo che nella realtà non c’è

Lasciamo tutti e… Bye Bye

Ho bisogno di qualche cosa di vero

Bye Bye

Come l’aria, la terra, il sole ed il cielo

Bye Bye

Sto partendo, sta a te non perdere il treno

Se vuoi dammi la mano e vieni con me

Se no Bye Bye