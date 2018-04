Ariana Grande: un’indizio della tracklist nel video di “No Tears Left To Cry”?

La tracklist del prossimo album di Ariana Grande non ci è stata ancora rivelata… o forse sì? Ad uno sguardo attento l’indizio non può essere sfuggito!

Il video di “No Tears Left To Cry” di Ariana Grande è stato pubblicato soltanto poche ore fa, e forse ci porta una vera e propria sorpresa.

Indizio della tracklist del prossimo album?

In una scena in cui la cantante pop è seduta sul pavimento con delle maschere del suo volto che decorano la stanza, è possibile vedere un paio di fogli di carta in primo piano. Ecco, sono proprio quei fogli a rivelarci apparentemente la tracklist del prossimo album di Ariana, il quarto in studio.

La parola “tracklist” può essere perfettamente vista su uno di questi fogli. Non è stato facile distinguere tutti i titoli delle canzoni, perché alcuni di questi sono stati cancellati, ma ecco quello che siamo riusciti a decifrare.

1. “?”

2. No Tears Left to Cry

3. “?” feat. Pharrell

4. R.E.M.

5. God is a Woman

6. Successful

7. Sweetener

8. Breathing

9. “?”

10. Borderline

Ovviamente questa è solo una possibilità, voi cosa ne pensate? Sarebbe strano in ogni caso includere una finta tracklist. Tutto ci porta a pensare piuttosto ad un suggerimento, una chicca per i fan più attenti e impazienti. Non resta che aspettare, per sapere se la supposizione è giusta o meno.