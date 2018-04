I Backstreet Boys compiono 25 anni! Ecco quale sarà il futuro della band

Anche se c’è il nome Boys, i Backstreet Boys non sono più esattamente dei “ragazzi” – hanno appena festeggiato il loro 25° anniversario come band!

Venerdì, Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson hanno celebrato insieme un quarto di secolo come band postando una foto sul loro account Twitter collettivo.

On April 20th, 1993 we became the Backstreet Boys. If you would have told us that 25 years later we would still be making music together, we would have never believed you. Thank you #BSBArmy ❤️ Who’s ready for another 25 years? #KTBSPA #BSB25 pic.twitter.com/105aaPNxur

— backstreetboys (@backstreetboys) 20 aprile 2018