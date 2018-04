Ermal Meta: “Dall’Alba Al Tramonto” | Testo & Audio

“Dall’alba al tramonto“ è il nuovo singolo di Ermal Meta. Il brano che anticipa il concerto al Forum di Assago (28 Aprile) già sold out da varie settimane.

E’ la seconda canzone dell’album d’oro “Non Abbiamo Armi”, il terzo nella sua carriera da solista.

Dall’alba al tramonto Testo Ermal Meta

Dicono che il mondo gira solo in senso opposto

Dicono che prima o poi ritrova il verso giusto

Dicono che il bene lascia segni sul tuo viso

Dicono che il lupo perde tutto tranne il vizio

Dicono che adesso siamo in troppi sulla terra

Che parlando forte non si sente più la guerra

Dicono che non ti puoi fidare di nessuno

Finché passa fiato e passa vita e passa tutto.

Ti ho chiamato amore

In una lingua straniera

E mi hai capito perché

Non serve traduzione.

Guarda l’alba che c’è, puntuale al secondo

Amami come se fosse l’ultimo giorno

Sposteremo il mondo, io mi fido di te

Insieme rotolando solo se ti fidi di me (oh oh oh)

Solo se ti fidi di me (oh oh oh)

Dicono che chi ti ama spesso una carezza

È chiuso in una mano e un pugno pronto nella tasca

Dicono che tutti i cuori vanno insieme a tempo

E quando non si cercano si trovano lo stesso

Io ti chiamo amore

In una lingua straniera

Tu mi capisci perché

Non serve traduzione

Guarda l’alba che c’è, puntuale al secondo

Amami come se fosse l’ultimo giorno

Sposteremo il mondo, io mi fido di te

Insieme rotolando solo se ti fidi di me (oh oh oh)

Solo se ti fidi di me (oh oh oh)

Solo se ti fidi di me (oh oh oh)

Solo se ti fidi di me (oh oh oh)

Se ci perdiamo amore

Saprò che cosa fare

Perché so quasi sempre

Da quale parte è il mare

E non aver paura

Di non tornare a casa

Perché la nostra casa è dove siamo insieme.

Guarda l’alba che c’è, ci esplode tutta intorno

Amami come se fossimo già al tramonto

Oh oh oh, oh oh oh

Oh oh oh, oh oh oh, oh oh

Guarda l’alba che c’è, puntuale al secondo

Amami come se fosse l’ultimo giorno

Sposteremo il mondo, io mi fido di te

Insieme rotolando solo se ti fidi di me (oh oh oh)

Solo se ti fidi di me (io mi fido di te)

Solo se ti fidi di me (oh oh oh)

Solo se ti fidi di me (io mi fido di te)

Oh, oh.

Dall’Alba Al Tramonto – Audio