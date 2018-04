Fabrizio Moro ft. Ultimo “L’Eternità (Il mio quartiere): testo e significato del duetto

Da oggi in rotazione radiofonica e disponibile in tutti gli store digitali “L’eternità (il mio quartiere)” che vede la collaborazione di Fabrizio Moro e Ultimo

Un sottotitolo singolare, per la nuova versione della canzone “L’Eternità“, un sottotitolo che rimanda alla vita e alle esperienze di Fabrizio Moro e Ultimo. I due artisti infatti provengono dallo stesso quartiere ma si sono incontrati la prima volta nel 2017, quando a maggio Ultimo è stato invitato ad aprire un concerto di Moro al Palalottomatica di Roma.

Ma il grande momento che li ha visti entrambi uniti dalla vittoria, è di sicuro la scorsa edizione del Festival di Sanremo. I du artisti, dopo l’esperienza sanremese hanno quindi deciso di fare un duetto rielaborando il brano “L’Eternità” già pubblicato nell’album “L’inizio” e in versione riarrangiata e rimasterizzata in “Parole Rumori e Anni”. Nasce così, la versione 2018 di questo pezzo, ribattezzato “L’eternità (il mio quartiere)“.

Una collaborazione molto importante tra i due artisti, lo stesso Moro ha dichiarato che in Ultimo rivede se stesso qualche anno fa, un incontro artistico e di anime.

In Ultimo, rivedo me a 20 anni – dice Fabrizio Moro -le stesse radici, la stessa rabbia, la stessa voglia di emergere… Lavorando insieme, ho avuto come la sensazione di poter trovare nuovamente un equilibrio con il mio passato.

Molto sentite anche le dichiarazioni di Ultimo riguardo al collega e amico Fabrizio:

Per me poter dire di aver partecipato ad un brano di Fabrizio, cantandolo insieme è già una vittoria – dice Ultimo -Questo pezzo rappresenta la voglia di emergere e di durare per sempre. Quello che ho voluto fare nel testo, è descrivere l’eternità in ‘fotografie’. Tutte quelle piccole cose che poi vanno a formare la vita

L’Eternità (Il mio quartiere) – testo

E’ eterno il sorriso ingenuo di un bambino

Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino

E’ eterna la radice di un albero che ha visto la storia

Un pensiero contaminato dalla memoria

E’ eterno chi ha scelto di vivere a suo modo

La mia voglia, la pace, la guerra

Fra il gatto ed il topo

E’ eterno un soffio di vento mentre chiudi i tuoi occhi

E ogni cosa che ti da un’emozione quando la tocchi

Aspetta qui per un minuto

E stringi le mie mani fino all’infinito

Che se ti guardo io non ci credo

Che da domani sarà tutto cambiato

E non ci vedremo più

Quando in fondo l’eternità per me sei tu

E’ eterna la festa che fanno nel mio quartiere

Chi salta dalla vetta più alta quando sta per cadere

La leggerezza quasi scontata di questa canzone

Un’idea che cambia il pensiero di tante persone

Aspetta qui per un minuto

E stringi le mie mani fino all’infinito

Che se ti guardo io non ci credo

Che da domani sarà tutto cambiato

E non ci vedremo più

Quando in fondo l’eternità per me sei tu

Eterna la strada che porta a te

con i nostri discorsi

l’abbraccio di un figlio al padre per tutti i suoi sforzi

è eterna la vita se riesci a capirla

non ti chiedo di amarla ma di riuscire a sentirla

eterno un ragazzo che sogna con gli occhi bagnati

la tua voce al mattino che azzera gli incubi e gli anni passati

è eterno tutto questo se tu riesci a dargli un senso

ti prego adesso aspetta

Aspetta qui per un minuto

E stringi le mie mani fino all’infinito

Che se ti guardo io non ci credo

Che da domani sarà tutto cambiato

E non ci vedremo più

Quando in fondo l’eternità per me sei tu