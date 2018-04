Taylor Swift in “Babe” con i Sugarland, leggi la traduzione e ascolta la canzone!

La vecchia Taylor è momentaneamente tornata.

Questo è quello che viene da pensare dopo aver ascoltato “Babe”, canzone degli Sugarland realizzata in collaborazione con Taylor Swift.

Il singolo – uscito il 20 aprile – è in pieno stile country, genere tanto caro a Swift con il quale ha iniziato la sua carriera di autrice e cantante.

Stile diversissimo rispetto alle canzoni di “Reputation”, ultimo album della pop star uscito lo scorso anno.

Sugarland ft. Taylor Swift, Babe – Audio

Oltre a cantare i cori della canzone, Taylor Swift si è occupata di scriverla insieme a Patrick Monahan, leader e voce della band Train.

I Sugarland sono un duo country formato da Jennifer Nettles e Kristian Bush.

Con all’attivo milioni di dischi venduti, il gruppo ha vinto anche 2 Grammy Awards come Miglior canzone country e Migliore duetto country.

Testo “Babe” Sugarland ft. Taylor Swift:

What a shame Didn’t wanna be the one that got away, yeah Big mistake, broke the sweetest promise that you never should have made I’m here on the kitchen floor You call, but I won’t hear it You said no one else, how could you do this, babe?

You really blew this, babe We ain’t getting through this one, babe This is the last time I’ll ever call you, babe This is the last time, this is the last time, this is the last time, I’ll ever call you babe

What a waste Taking down the pictures and the plans we made, yeah And it’s strange how your face doesn’t look so innocent Your secret has it’s consequence and that’s on you, babe I break down every time you call We’re a wreck, you’re the wrecking ball We said no one else, how could you do this, babe?

You really blew this, babe We ain’t getting through this one, babe This is the last time I’ll ever call you, babe This is the last time, this is the last time, this is the last time

Since you admitted it, I keep picturing Her lips on your lips, I can’t unsee it I hate that because of you, I can’t love you Babe What a shame, didn’t want to be the one that got away How could you do this, babe?

You really blew this, babe We ain’t getting through this one, babe How could you do this, babe This is the last time, this is the last time, this is the last time, I’ll ever call you babe