Ascolta il nuovo singolo di Nek e leggi il testo

Un nuovo estratto, dopo “Mi farò trovare pronto”, del nuovo album in arrivo a Maggio.

Si intitola “La storia del mondo” ed è stato scritto con Giulia Alanìa, Andrea Bonomo, Luca Chiaravalli e Davide Simonetta.

L’album che uscirà il 10 Maggio si intitolerà “Il mio gioco preferito – parte prima” e conterrà 7 tracce.

Ascolta qui La storia del mondo di Nek:

Il testo di La storia del mondo di Nek:

Abbiamo visto bandiere

aquiloni e astronavi

abbiamo visto le foto in bianco e nero

l’Italia che vince i mondiali

abbiamo visto le piazze

e noi bambini invecchiare

abbiamo visto le stelle da un marciapiede

cadere e non farci del male

e ne abbiamo viste di occasioni di orizzonti sopra i muri

prima di dormire

dimmi come stai

nei tuoi occhi libri da sfogliare e l’arte di volersi bene

che non hai imparato mai

Musicisti e ladri d’amore

prigionieri, studenti e signore

è tutto per noi

è tutto per noi

bravi figli di pessimi padri

benedetti nei giorni sbagliati

è tutto per noi

guardandoci a fondo

siamo la storia del mondo

siamo la storia del mondo

Abbiamo visto la neve

le campane impazzire

abbiamo odiato settembre il telegiornale

e avere purtroppo ragione

e ne abbiamo viste di stazioni

di valige senza nomi

e di case dove non ritornerai

lunghe estati calde di cicale

e di sere da godere

che non finiresti mai

Musicisti e ladri d’amore

prigionieri, studenti e signore

è tutto per noi

è tutto per noi

bravi figli di pessimi padri

benedetti nei giorni sbagliati

è tutto per noi

guardandoci a fondo

siamo la storia del mondo

siamo la storia del mondo

E abbiamo visto tante cose

riesci a ricordarle?

Delle nostre facce qualche cosa resterà

e c’è poesia dentro un errore

la bellezza di provare

pacifisti e grandi impostori

invitati che restano fuori

è tutto per noi

è tutto per noi

e ragazze cresciute veloci

e chiunque non conterà mai fino a dieci

è tutto per noi

guardandoci attorno

siamo la storia del mondo

siamo la storia del mondo