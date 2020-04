Il loro ultimo album risale al 2017, ora gli Evanescence sono pronti a tornare e annunciano l’uscita di un nuovo progetto e del primo singolo.

La band di “Bring Me To Life” non ha voluto che gli eventi attuali andassero a intralciare completamente i propri piani, e nonostante sia stata obbligata a posticipare il “World’s Collide Tour” insieme ai Within Temptation, sembra che non ci sarà nessuno slittamento per quanto riguarda l’uscita del nuovo disco.

“Vi avevamo promesso un nuovo album nel 2020 e non ci lasceremo fermare da nulla. Siamo fieri di condividere con voi il nostro nuovo disco “The Bitter Truth”, un pezzo alla volta”

La band ha poi rivelato la sua copertina ufficiale, non dando pero’ ancora una data d’uscita ufficiale. Ma l’annuncio non termina qui: il primo singolo tratto da “The Bitter Truth” verrà infatti rilasciato questo venerdì 24 Aprile.

Il brano si intitola “Wasted on You” e sarà accompagnato anche dal suo video ufficiale. Come anticipazione è stato pubblicato un breve video in cui scorrono alcune frasi estrapolate dal testo.

“Sembra come se fossimo ghiacciati nel tempo

Sono sprecata con te

Passami soltanto l’amara verità”

Il tour che avrebbe dovuto vedere gli Evanescence fare tappa anche in Italia al Mediolanum Forum di Assago è stato posticipato –la data italiana è attualmente fissata per il 29 Settembre– ma l’incertezza riguardo alla ripartenza degli eventi non permette di ufficializzare se il concerto avverrà o meno.

Nel frattempo avremo pero’ modo di ascoltare nuova musica e l’appuntamento per il primo brano del nuovo album “The Bitter Truth” è per questo venerdì!