Royal Wedding: Ecco il momento in cui Meghan Markle riconosce tra la folla la sua insegnante di recitazione

Prima che Meghan Markle sposasse il principe Harry e diventasse la duchessa del Sussex, era un’attrice lavoratrice a Hollywood. È apparsa in programmi televisivi come la versione americana di Deal or No Deal e film come Remember Me, ma il suo ruolo più importante è stato quello di Rachel Zane nel programma televisivo americano Suits, in cui ha recitato dal 2011 al 2017.

Ma il giorno del suo matrimonio, i suoi mondi si sono scontrati quando si è presentato un’ospite a sorpresa. Dopo le nozze alla St George’s Chapel nel Castello di Windsor, la coppia felice ha fatto un giro in carrozza intorno a Windsor.

Tuttavia, non avevano idea che ITV News avesse un ospite speciale ad aspettarli.

The moment Meghan saw our studio guest Gigi Perrreau – her drama teacher from #Immaculateheart School in LA. The person you could say helped make today happen!! “Oh my God” Meghan said from her carriage … @ITV #royalwedding https://t.co/aBCNvhWoug — Chris Ship (@chrisshipitv) May 19, 2018

Gigi Perreau, ex insegnante di recitazione di Markle e star del cinema degli anni ’40, è stata ospite di ITV come contributore esclusivo. Mentre la carrozza si avvicina, Perreau si chiede a voce alta se la nuova duchessa l’avrebbe riconosciuta. E lei lo ha fatto.

“Oh my God” screams Meghan as her old drama teacher Gigi Perreau manages to catch her eye in the crowd! Two seconds before I said do you think she’d recognise you! She was right! @itv @itvnews pic.twitter.com/6QMqLV1lp3 — Alex Beresford (@alexberesfordTV) May 19, 2018

Nel video, Markle vede la sua vecchia insegnante ed esclama “Oh mio Dio”, mentre la guarda prima che la carrozza si allontani. Ciò fa sì che anche Harry la guardi. Perreau è ovviamente felice, e il riconoscimento rappresenta un momento davvero dolce nel mezzo di quella che è una lunga ed eccitante giornata per il nuovo Duca e la Duchessa del Sussex.