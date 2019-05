Quentin Tarantino si è presentato così al pubblico di Cannes che tanto attende la sua nuova creatura cinematografica: “C’era una volta a Hollywood.”

Il famoso regista ha utilizzato la piattaforma social del film per chiedere un favore a quelli che riusciranno a vedere la sua ultima creatura in anteprima:

“Amo il cinema. Tutti voi lo amate. Un viaggio alla scoperta di una storia che accadde la prima volta. Sono molto contento di essere a Cannes per condividere con voi e con il pubblico del Festival C’era una volta… a Hollywood. Il cast e la crew hanno lavorato duramente per regalare a tutti qualcosa di originale e la mia sola richiesta a tutti voi è, per favore, di evitare qualunque cosa che possa impedire ad altri di vivere la stessa esperienza nella stesso modo. Grazie. Quentin Tarantino.”

Per chi non ha letto ancora nulla riguardo al film, C’era una volta a Hollywood è un lungometraggio ambientato nel 1969 in cui Leonardo DiCaprio e Brad Pitt provano a dire la loro in una Hollywood cinematografica in preda al cambiamento.

La pellicola racconterà anche l’omicidio della moglie del regista Roman Polanski, qui interpretata dalla grande Margot Robbie, che fu assassinata dal serial killer Charles Manson.

Il cast è veramente di primo livello. Oltre ai citati Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie ci saranno anche Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Tim Roth, Damian Lewis, Emile Hirsch, Dakota Fanning e Luke Perry, quest’ultimo scomparso di recente.

Quanto attendete l’uscita di questo nuovo film?