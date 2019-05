“Fidatevi di uno che di solitudine se ne intende. Va frequentata e compresa, ma mai , dico mai, troppo assecondata.”

Così Renato Zero comincia a commentare il suo nuovo pezzo “Mai più da soli”, in radio dal 17 maggio 2019. Il brano anticipa l’album di inediti che uscirà il prossimo ottobre, “Zero il folle“, a cui seguirà un tour.

Il video, nel quale la figura di Renato Zero spicca nel suo sgargiante abito rosso, in contrasto alla città in bianco e nero in cui si muove, è ambientato a Londra, dove è stato girato tutto l’album.

L’opposizione dei colori ci fa capire a colpo d’occhio, in una mossa a dir poco geniale, quali sono i temi che ricorrono nella canzone: la solitudine, la paura di restare soli e la complessità del mondo dei social.

Renato Zero ha continuato a commentare il suo pezzo così:

“Questo è un tempo assai congeniale per chi vuole essere solo. Ma, peccato che non ci riconosciamo più. Che non ci fidiamo più l’uno dell’altro. Che per colpa di un orgoglio cieco e masochista ci si ritrova a parlare con un cellulare che non ha volto né consistenza. Che ci si cerca sui social senza potersi annusare, accarezzare o scegliersi.

La mia solitudine, oggi stanca dei miei tradimenti e rifiuti, si è fatta un lifting ed indossa delle protesi, credendo così di non essere riconoscibile. Voi non vi fidate: abbracciatevi e guardate avanti!

Mai più da soli!”



Renato Zero nella cover di Mai più soli

“Mai più da soli”: il significato

La traccia “Mai più da soli” di Renato Zero può essere interpretata come un grido di allarme in questi tempi in cui le conversazioni, anche quelle più piccole, avvengono attraverso lo schermo di un telefono.

“Mai più da soli” denuncia il fatto che siamo diventati schiavi dei social e della tecnologia, ma che dobbiamo trovare un modo per sconfiggere la solitudine lontano dal mondo del web.

Testo di “Mai più da soli” di Renato Zero

Avresti un po’ di tempo

Solo un momento da concedermi

Non ho carezze e baci

Non ho promesse anch’io da venderti

Incomprensibili gli uomini

Più pigri di così

Soltanto codici e numeri

Non è più vita qui

Globalizzati infine di questo appiattimento vittime

Ottimi integratori per apparire sempre atletici

Questa esistenza si complica

Tra vuoti e nostalgie

Che se si arrabbia anche l’anima

Ha le ragioni sue

Mai più da soli

Soli

Soli

Ancora voli

Sorrisi per noi

Il mondo si è fatto piccolo

Troppa tecnologia

Le solitudini uccidono

Quanta violenza e follia

Caduti nella rete

Ci concediamo senza chiedere

Godiamo immaginando che quel contatto possa rendere

Dammi un profilo credibile

Che dietro ci sia tu e non un altro mitomane

Un altro folle in più

Mai più da soli

Soli

Soli

Mai più misteri

Eccessi

Fobie

Un selfie per poi convincerti

Che sei visibile

Che puoi vantare i tuoi follower

Che sei l’eternità

Soli

Soli

Soli

No

Soli

Soli

Soli

Soli

Mai più da soli

Mai più da soli

Da soli

Soli

