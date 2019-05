“Non so quale sia il mio album preferito – sono sicura che unendo tutte le mie canzoni preferite in un unico disco ne verrebbe fuori qualcosa di malato, forse dovrei farlo un giorno,” sorride divertita Rihanna.

“Non credo che accadrà presto, sicuramente non in questo album, ne sono certa.”

Rihanna inoltre non prevede un ricongiungimento con Drake in un prossimo futuro.

“Parlate di una canzone con Lady Gaga perché forse lei ha deciso di seguirmi su Instagram: non è prevista questa collaborazione, ma ovviamente non sono contraria,” ha commentato Rihanna.

RiRi ha poi sminuito le voci riguardo a possibili collaborazioni stellari. Non ci sarà un singolo con Lady Gaga, anche se Riri non ha escluso il progetto.

“Lo chiamerò probabilmente così, perché mi hanno assillato con questo titolo per mesi: ‘R9, R9, quando esce R9?’ Come farò a scegliere un altro nome dato che questo è ormai entrato nella mia testa?”

Rihanna ha detto di essere molto impegnata a ultimare un album reggae , che per ora non ha una data di uscita, e ha ammesso di essere tentata di chiamarlo R9 , dal momento che è il titolo più condiviso e chiacchierato dai suoi fan.

Wonder Channel © 2013 All Rights Reserved. Website improved by Alessandro Aru

Acconsento

Questo sito fa uso di cookie di terze parti e tecnici per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito e per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy qui . Cliccando su "Acconsento" accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.