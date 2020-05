La pop star britannica Foxes ha pubblicato un nuovo singolo dopo quattro anni di pausa dalla musica.

Louisa Rose Allen (il suo vero nome) si è presa una meritata pausa dopo aver rilasciato All I Need nel 2016 e ora, a maggio 2020, ha presentato “Love Not Loving You“.

Prodotto da Lucy Hawes, l’ultimo lavoro della cantante di “Clarity” parla essenzialmente della liberazione da qualcosa di tossico… un sentimento finito male.

“Non ho bisogno che tu mi chiami per chiedermi se sto bene, non ho bisogno che tu bussi alla mia porta nel cuore della notte”, inizia la canzone Foxes. “Mi trasmetti sempre tutte le tue insicurezze.”

Quando arriva il ritornello, Foxes è contenta di liberarsi di tutta la cattiva energia trasmessa dal suo ex partner.

“Mi hai fatto venire la febbre, mi fai sentire come qualcun altra”, dice la cantante di 31 anni su un potente groove pop. “Mi fai ballare come mai prima e, ora amo, ora amo, ora amo non amarti.”

Cosa ha ispirato la traccia?

"Questa canzone parla di innamorarsi finalmente di se stessi, di non dipendere da nessun altra persona e di trovare la felicità. Spero che il messaggio contenuto in questa canzone possa ispirare gli altri a fare lo stesso", ha spiegato Foxes.

Foxes nel video di Love Not Loving You

Il video è molto originale e sovrappone diverse immagini… contrapponendo l’arte classica con quella moderna. È stato girato in quarantena da Foxes e Rauri Cantelo.

Che ne pensi? Ti piace la canzone o pensi che per Foxes sia un passo indietro?

Il testo di Love Not Loving You

[Verso 1]

I don’t need you to call me and tell me I’m alright

I don’t need you to knock on my door in the dead of the night, no

You were always giving me all of your insecurities

How could you do it?

You knew what you were doing to me

[Pre-Ritornello]

And my body couldn’t move with your hands on me

All I had were your words and I couldn’t speak

Now I’m gonna give it all up, gonna love not being in love

So baby, bye, bye, bye, bye

[Ritornello]

You broke me out of a fever

You make me feel like someone else

You make me dance like I mean it

Now I love, now I love

Now I love not loving you

Now I love, now I love

Now I love not loving you

Now I love, now I love

Now I love not loving you

[Verso 2]

When I wake in the morning

From a lonely night

Came to me in a dream

I guess I’m the love of my life

I don’t want your attention

I don’t need your affection, no

So baby, bye, bye, bye, bye

[Ritornello]

You broke me out of a fever

You make me feel like someone else

You make me dance like I mean it

Now I love, now I love

Now I love not loving you (Not loving you)

You broke me out of a fever

You make me feel like someone else (Like someone else)

You make me dance like I mean it

Now I love

Now I love not loving you

[Ponte]

Sad songs bring me back to life

Lose myself, I lose my mind

[Ritornello]

You broke me out of a fever

You make me feel like someone else

You make me dance like I mean it

Now I love, now I love

Now I love not loving you (not loving you)

You broke me out of a fever

You make me feel like someone else

You make me dance like I mean it

Now I love, now I love

Now I love not loving you (not loving you)

You broke me out of a fever

You make me feel like someone else

You make me dance like I mean it

Now I love, now I love

Now I love not loving you