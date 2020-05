Per Nick Jonas la quarantena non ha significato riposo, anzi. Il lavoro effettuato con i fratelli Joe e Kevin -dal rilascio dei due nuovi brani “X” e “5 More Minutes” a quello del film concerto “Happiness Continues”- si è intersecato al suo ruolo di giudice nella versione america di The Voice, che si è conclusa proprio nella giornata di ieri.

Per la finale Nick ha voluto regalare una sorpresa al pubblico presentando il brano solista “Until We Meet Again”, scritto e registrato proprio negli ultimi mesi. I proventi artistici della canzone andranno a “Feeding America”, l’organizzazione che si occupa di combattere la povertà e la fame di numerose comunità.

Il singolo è stato accompagnato da un video attraverso il quale Nick ha voluto anche ringraziare chi sta lavorando in prima linea nell’emergenza COVID-19, così come quelle figure professionali che hanno continuato a garantire servizi pubblici. Il video è stato rigorosamente girato in solitudine, con l’unica partecipazione straordinaria della moglie, l’attrice Priyanka Chopra, che farà una comparsa sul finale.

Il brano fa riferimento, probabilmente non casualmente, alla distanza dai propri cari e dai propri amici che tuttavia non avrà ripercussioni sul bene provato verso quelle persone.

“Quindi fino a quando non ci rivedremo

Continuerò a sorridere

Potremo essere distanti chilometri

Ma tu lo sai che non sarò mai troppo lontano”

Se l’esperienza con The Voice è giunta al termine, un’altra sta per iniziare. È stato infatti annunciata ufficialmente la sua partecipazione al film thriller “The Blacksmith”, diretto da Pierre Morel. Dopo la sua ultima esperienza in “Jumanji” Nick è pronto a tornare a recitare.

A tutto questo si vanno ad aggiungere i progetti dei Jonas Brothers, che dopo aver rilasciato due nuovi brani solo alcuni giorni fa, hanno già anticipato l’arrivo di nuove sorprese musicali. Nel frattempo pero’, date un ascolto al brano benefico “Until We Meet Again” e fateci sapere cosa ne pensate!

Traduzione testo di Until We Meet Again di Nick Jonas

[Verso 1]

Vorrei poterti raggiungere attraverso la distanza

Mostrarti il cuore e tutto quello che sento

Signore, non posso predicare, ma so che qualcosa manca

Da nessuna parte si combatte dall’inizio

[Ritornello]

Quindi fino a quando non ci rivedremo

Continuerò a sorridere

Potremo essere distanti chilometri

Ma tu lo sai che non sarò mai troppo lontano

Amico mio, fino a quando non ci rivedremo

[Verso 2]

Troverò la luce per affrontare il domani

Nessuno ha detto che la fede è qualcosa che va prestata

L’amore non ha posto per vivere in quel dolore

Lascialo ai re e a nessun altro ma segui

[Ritornello]

Quindi fino a quando non ci rivedremo

Continuerò a sorridere

Potremo essere distanti chilometri

Ma tu lo sai che non sarò mai troppo lontano

Amico mio, fino a quando non ci rivedremo

[Bridge]

Potrebbero esserci momenti in cui sembrerà impossibile

Ma ogni volta, sì, trovo la mia forza in te

Potrebbero esserci momenti in cui odierai il mondo

Potrebbero esserci momenti, ci saranno momenti

[Ritornello]

Quindi fino a quando non ci rivedremo

Continuerò a sorridere

Potremo essere distanti chilometri

Ma tu lo sai che non sarò mai troppo lontano

Amico mio, fino a quando non ci rivedremo

[Ritornello]

Quindi fino a quando non ci rivedremo

Continuerò a sorridere

Potremo essere distanti chilometri

Ma tu lo sai che non sarò mai troppo lontano

Amico mio, fino a quando non ci rivedremo

Quindi fino a quando non ci rivedremo

Continuerò a sorridere, sorridere, sorridere, sorridere

Potremo essere distanti chilometri

Ma tu lo sai che non sarò mai troppo lontano

Amico mio, fino a quando non ci rivedremo

Testo di Until We Meet Again di Nick Jonas

[Verse 1]

Wish I could reach you through a distance

Show you my heart and all that I’m feeling

Lord, I can’t preach, but I know something’s missing

Nowhere to fight back to the beginning

[Chorus]

So until we meet again

I’ma keep smile, smile, smile, smiling

We could be miles apart

But you know I’m never too far

My friend, until we meet again

[Verse 2]

Gonna find light for facing tomorrow

No one said faith is something to borrow

Love is no place for living in that sorrow

Leave it to kings and no one but follow

[Chorus]

So until we meet again

I’ma keep smiling (Smiling)

We could be miles apart

But you know I’m never too far

My friend, until we meet again

[Bridge]

There may be times that it feels like it’s impossible

But every time, yeah, I find my strength in you (I find my strength)

There may be times that it feels like you just hate the world

There may be times, there will be times

[Chorus]

So until we meet again

I’ma keep smiling

We could be miles apart

But you know I’m never too far

My friend, until we meet again

So until we meet again (Oh, ‘til we meet again)

I’ma keep smile, smile, smile, smiling (I’ma keep smiling)

We could be miles apart

But you know I’m never too far

My friend, until we meet again