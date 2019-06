Il 2019 è sicuramente un bell’anno per Austin Mahone: il suo successo sembra riconfermarsi con la sua nuova “Dancing With Nobody“, uscita ieri, 19 giugno 2019.

Canzone che è molte cose, ma soprattutto romantica e che fa venire voglia di ballare.

Il cantante ventitreenne era tornato a farsi sentire in Febbraio con la sua “Why don’t We“, brano scritto da niente meno che Charlie Puth. Su Spotify, la canzone retro bop ha avuto più di 5 milioni di ascolti.

Ad aprile, per segnare ulteriormente il suo ritorno, Austin si è fatto conoscere con la sua “Anxious”, dal ritmo irresistibile.

La nuova “Dancing With Nobody”, con le sue frasi romantiche e il ritmo ballabile potrebbe essere secondo alcuni la migliore delle tre.

Il video – che puoi vedere qui sopra – è stato diretto da Trent Barboza. Possiamo vedere un paio di scene in cui Austin è con una ragazza, ma allo stesso tempo goderci diverse location, tra cui una spiaggia.

Significato di “Dancing With Nobody” di Austin Mahone

Il cantante Austin Mahone

Come già abbiamo detto, Austin è incredibilmente romantico in questa sua nuova canzone.

“I don’t feel like dancing with nobody else. It don’t feel romantic with nobody else. Can’t you see that, baby? I don’t want nobody else but you.”, canta nel ritornello.

Sembra che Mahone voglia sottolineare le sensazioni di un vero innamorato: “Non voglio ballare con nessun altro. Non mi sento romantico con nessun altro. Non lo vedi, piccola? Non voglio nessun altro che non sia tu.”

E’ inutile: quando si è innamorati di una persona non si vuole che quella, e Austin ha voluto mettere le cose in chiaro!

Tu cosa pensi della nuova hit di Austin Mahone? Fammi sapere nei commenti!

Qui sotto trovi testo e traduzione di “Dance With Nobody” di Austin Mahone.

Testo di “Dancing With Nobody” di Austin Mahone

I like the way oh that you talk to me

I like the way oh that you say my name… yeah

I don’t know how but I know you’re the one

I’m standing my ground now when I used to run

It feels like a dream but I know that I’m up

I’m up all night, all night with you

I don’t feel like dancing with nobody else

It don’t feel romantic with nobody else

Can’t you see that baby I don’t want no-bo-dy else but you

I don’t feel like dancing with nobody else

It don’t feel romantic with nobody else

Can’t you see that baby I don’t want no-bo-dy else but you

I like the way you breathe when you’re close to me

I like the way your hair falls across your face

And I don’t know how but I know you’re the one

I’m standing my ground now when I used to run

It feels like a dream but I know that I’m up

I’m up all night, all night with you

I don’t feel like dancing with nobody else

It don’t feel romantic with nobody else

Can’t you see that baby I don’t want no-bo-dy else but you

I don’t feel like dancing with nobody else

It don’t feel romantic with nobody else

Can’t you see that baby I don’t want no-bo-dy else but you

I can’t help it

I lose control

Somehow I know you

Won’t let you go

I don’t know better

I lose control

Think I might love you

I like the way, oh that you talk to me

I like the way oh that we’re up, we’re up

All night, all night with you

Traduzione di “Dancing With Nobody” di Austin Mahone

Mi piace il modo in cui tu mi parli

Mi piace il modo in cui dici il mio nome … sì

Non so come, ma so che tu sei l’unico

Sono in piedi adesso quando correvo

Sembra un sogno ma so che sono sveglio

Sono sveglio tutta la notte, tutta la notte con te

Non mi va di ballare con nessun altro

Non mi sento romantico con nessun altro

Non vedi, baby, che non voglio altro che te

Non mi va di ballare con nessun altro

Non mi sento romantico con nessun altro

Non vedi baby che non voglio altro che te

Mi piace il modo in cui respiri quando sei vicina a me

Mi piace il modo in cui i tuoi capelli cadono sul tuo viso

E non so come, ma so che tu sei l’unica

Sono in piedi adesso quando correvo

Sembra un sogno ma so che sono sveglio

Sono sveglio tutta la notte, tutta la notte con te

Non mi va di ballare con nessun altro

Non mi sento romantico con nessun altro

Non vedi baby che non voglio altro che te

Non mi va di ballare con nessun altro

Non mi sento romantico con nessun altro

Non vedi baby che non voglio altro, ma te

Non posso farci niente

Perdo il controllo

In qualche modo ti conosco

Non ti lascerò andare

Non lo so meglio

Perdo il controllo

Penso che potrei amarti

Mi piace il modo, oh in cui mi parli

Mi piace il modo in cui siamo saldi, siamo su

Tutta la notte, tutta la notte con te