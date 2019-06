Gli Editors sorprendono tutti con la pubblicazione di un nuovo e inaspettato singolo dal titolo Frankenstein. Una svolta creepy per la band capitanata da Tom Smith, ma la canzone risulta molto ben riuscita.

Reso noto oggi, il singolo Frankenstein, si muove tra ritmi elettronici e molto dance, con diversi momenti di distorsione, che rendono il testo e il video ancora più grotteschi.

Analisi del video di Frankenstein degli Editors

Il protagonista del video ufficiale di Frankenstein è un poliziotto violento e spietato, che non si fa problemi a prendere a manganellate i civili; allo stesso tempo, però, è un uomo molto solo e probabilmente represso.

La solitudine e il disagio spingono l’uomo a dissotterrare il corpo di una donna defunta, e a ridarle vita tramite l’elettricità, in una moderna versione del Frankenstein di Mary Shelley.

La donna, chiamata Baionse (chiaro riferimento a Beyoncé) sarà al comando e alle dipendenze del poliziotto, il quale si divertirà a ballare con lei ovunque.

Nel finale, dopo che Baionse si è lasciata cadere in una piscina (abbandonandosi ad una seconda morte, se così i può dire) il poliziotto si reca ancora una volta al cimitero, dove lo vediamo dissotterrare Sailor Twift. Anche in questo secondo caso ci pare chiaro il riferimento a Taylor Swift.

Frankenstein – Testo degli Editors

Come on teetar, why don’t we stop? – Just wasting time

Wherever we go the lights stay low, I’m Frankenstein

I know what you’ll say: you mean the creation, not the creator

The nights where we play, old man Hemingway, mojito and chaser

Down where the streets get narrow

And the freaks get high on sorrow

Won’t you dance like a monster with me?

Like a flare, like a gun, like a boss this goes off

This goes off, this goes off

It goes off, it goes off

What do you got, ‘cause you speak a lot like a nursery rhyme

Shadows and doubt from north to south, but I’m Frankenstein

Oh where to begin, just don’t make me sin with all those pretenders

I’m late for a thing and bored of your jingoistic agendas

Down where the streets get narrow

And the freaks get high on sorrow

Won’t you dance like a monster with me?

Like a flare, like a gun, like a boss this goes off

This goes off, this goes off

It goes off, this goes off

This goes off

Down on the streets

Down with the freaks

Won’t you dance like a monster with me?

Like a boss this goes… off

It goes off, it goes off

It goes off

It goes off

This goes off

Oh, it goes off

It goes off

Oh, it goes off

It goes off

Oh, it goes off

Traduzione di Frankenstein

Avanti, teetar, perché non ci fermiamo? – Stiamo sprecando tempo.

Ovunque andiamo troviamo luci soffuse, sono Frankenstein.

So cosa dirai: intendi la creazione, non il creatore.

Le notti saranno nostre, vecchio Hemingway, mojito e chaser.

Giù, dove si restringono le strade

e i freak si ubriacano di malinconia,

ballerai come un mostro con me?

Come un petardo, come una pistola, come un capo, si spegne.

Questo si spegne, questo si spegne,

si spegne, si spegne.

Che ti succede? Parli come una filastrocca.

Ombre e dubbi da nord a sud, ma io sono Frankenstein.

Dove cominciamo? Non farmi peccare con questi pretendenti.

Sono in ritardo per una cosa e annoiato dalla tua agenda jingoistica.

Giù, dove si restringono le strade

e i freak si ubriacano di malinconia,

ballerai come un mostro con me?

Come un petardo, come una pistola, come un capo, si spegne.

Questo si spegne, questo si spegne,

si spegne, questo si spegne.

Questo si spegne.

Giù per le strade,

con i freak

ballerai come un mostro con me?

Come un capo, questo si spegne.

Si spegne, si spegne,

si spegne.

Si spegne,

questo si spegne,

oh, si spegne,

si spegne.

Oh, si spegne,

si spegne.

Oh, si spegne.