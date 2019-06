Nel nuovo video musicale del brano I Rise, estratto dall’album Madame X, Madonna si schiera al fianco dei più deboli e omaggia la resilienza dello spirito dell’essere umano.

In questo videoclip, realizzato in collaborazione con il Time, la popstar ha voluto mettere in evidenza le ingiustizie sociali che vengono perpetrate in maniera trasversale.

Quindi, ha deciso di racchiudere all’interno del video delle immagini forti, per attirare l’attenzione delle persone sul continuo calpestamento dei diritti da parte della società.

Il video del nuovo singolo di Madonna: I Rise

La traduzione in Italiano del brano I Rise

Lo sto superando

si, lo so che tu ci vedi tragico

aggrappati al poco di magia che contiene

non posso crollare adesso

non posso sopportarlo adesso

sono morta centinaia di volte

sono riuscita a sopravvivere

non posso crollare adesso

non posso sopportarlo

Io mi innalzo

io mi innalzo

io mi innalzo sopra questo, sopra questo

io mi innalzo

io mi innalzo

io mi innalzo

mi innalzo su tutto

Non c’è niente che tu possa farmi che non sia già stato fatto

non sono a prova di proiettile, non dovrei dover scappare da una pistola

il fiume di lacrime si secca

non c’è gioco che tu possa fare con me, non sono quel tipo di persona

Perché sto superando

si, lo so che tu ci vedi il tragico

aggrappati al poco di magia che contiene (già)

non posso crollare adesso

non posso sopportarlo adesso (non posso sopportarlo)

sono morta centinaia di volte

sono riuscita a sopravvivere (sono riuscita a sopravvivere)

non posso crollare adesso

non posso sopportarlo (non posso sopportarlo)

Io mi innalzo

io mi innalzo

io mi innalzo sopra questo, sopra questo

io mi innalzo

io mi innalzo

io mi innalzo

mi innalzo su tutto

Sono riuscita a sopravvivere

la libertà è cosa scegli di fare con cosa ti è stato fatto

nessuno può ferirti a meno che tu non glie lo lasci fare (a meno che non vuoi)

nessuno può ferirti a meno che tu non li ami per farglielo fare

a meno che tu non li ami per farglielo fare

Perchè sto superando

si, lo so che tu ci vedi il tragico

aggrappati al poco di magia che contiene (già)

non posso crollare adesso

non posso sopportarlo adesso (non posso sopportarlo)

sono morta centinaia di volte

sono riuscita a sopravvivere (sono riuscita a sopravviere)

non posso crollare adesso

non posso sopportarlo (non posso sopportarlo)

Io mi innalzo

io mi innalzo

io mi innalzo sopra questo, sopra questo

io mi innalzo

io mi innalzo

io mi innalzo

mi innalzo su tutto

Si, noi ci innalzeremo

si, noi ci innalzeremo

si, noi ci alzeremo

si, noi ci alzeremo

si, noi ci alzeremo

si, possiamo

possiamo farcela insieme

ci innalzeremo, possiamo farcela insieme

Si, noi ci innalzeremo

si, noi ci innalzeremo

si, noi ci alzeremo

si, noi ci alzeremo

si, noi ci alzeremo

si, possiamo

possiamo farcela insieme

ci innalzeremo, possiamo farcela insieme