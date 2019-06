Il nuovo singolo dei Tiromancino è Vento del Sud, in rotazione radiofonica dal 21 giugno, ma già disponibile negli store digitali.

Lo stile dei Tiromancino, immediatamente riconoscibile, con Vento del Sud si colora di suoni tropical e di emozioni legate all’amore e alla bella stagione estiva che sta per iniziare.

Con Vento del Sud i Tiromancino iniziano anche la loro collaborazione con Virgin, iniziando così un nuovo ed entusiasmante percorso artistico.

Il brano sarà la colonna portante del tour italiano dei Tiromancino che avrà inizio il 27 giugno a Senigallia e andrà avanti per tutta l’estate fino al 31 di agosto. In più molte date potrebbero essere aggiunte durante il tour stesso.

Il significato di Vento del Sud

Vento del Sud è fondamentalmente una canzone d’amore che si culla su atmosfere tropicali ed estive. Un amore che profuma di sole, di mare e che viene trasportato come un vento, dal caldo sud.

Ecco le parole utilizzate dallo stesso Federico Zampaglione per descrivere il singolo:

“Vento del sud è una canzone costruita su atmosfere tropicali e sognanti. Mi piaceva l’idea di un vento caldo e sensuale proveniente dal sud, che quasi per magia potesse spazzare via i nuvoloni che hanno tenuto banco fino ad ora. Sarà proprio questo vento a guidarci in tour per tutta l’estate“

Il testo di Vento del Sud dei Tiromancino

Ahi ahi ahi ahi

ahi ahi ahi ahi

ragazza mia

come sei diversa tu

cresciuta con il vento del sud

io non farò in modo

che la vita porti via

dal tuo bel viso l’allegria

Vento del sud

accarezzaci col tuo respiro profondo

portaci via verso il mare

ad aspettare il tramonto

Ferma l’estate nel cielo, se puoi

ahi ahi ahi ahi ahi

rubala al tempo soltanto per noi

ahi ahi ahi ahi

basta solo un attimo

per guardarci e capire

chi siamo

negli occhi tuoi

ci sono i secoli

negli occhi miei

c’è che ti amo

Vento del sud

accarezzaci, portaci fuori dal mondo

dove ci possa cullare

la leggerezza di un sogno

Ferma l’estate nel cielo, se puoi

ahi ahi ahi ahi ahi

rubala al tempo soltanto per noi

ahi ahi ahi ahi

ferma l’estate nel cielo, se puoi

ahi ahi ahi ahi ahi

rubala al tempo soltanto per noi

ahi ahi ahi ahi

Vento del sud

accarezzaci col tuo respiro profondo

portaci via verso il mare

ad aspettare il tramonto

Ferma l’estate nel cielo, se puoi

ahi ahi ahi ahi ahi

rubala al tempo soltanto per noi

ahi ahi ahi ahi

ferma l’estate nel cielo, se puoi

ahi ahi ahi ahi ahi

rubala al tempo soltanto per noi

ahi ahi ahi ahi