In questi giorni densi e caotici segnati delle numerose proteste che interessano tutto il mondo, alcune icone della musica mondiale stanno dimostrando particolare attenzione alle tematiche che hanno scatenato tali manifestazioni in numerose città.

Queste vicende sono una fonte viva di ispirazione per diversi musicisti, soprattutto negli USA, dove il problema è di carattere ancestrale. Molti esponenti della cosiddetta “musica nera” sono in prima linea da sempre per la difesa dei diritti umani, fondamentali per mantenere un clima di serenità e di rispetto reciproco, una condizione che sta venendo meno a causa delle considerevoli faccende irrisolte.

In questo contesto si inserisce il nuovo singolo di Alicia Keys “Perfect Way To Die”. L’icona R&B nel suo nuovo singolo racconta da vicino le vicende di Mike Brown, il diciottenne ucciso nel 2014 a Ferguson in Missouri da un poliziotto bianco mai incriminato, e Sandra Bland una donna afroamericana di 28 anni trovata impiccata in una cella nella Contea di Waller, in Texas, il 13 luglio 2015, tre giorni dopo essere stata arrestata.

Il brano di Alicia Keys è uno spaccato della vita degli “ultimi”, di chi non ha voce per pretendere i propri diritti. La canzone rivendica la condanna all’ipocrisia della società perbenista e alla brutalità delle forze dell’ordine, schierandosi a favore di che ha deciso di opporsi attivamente ai drammi della triste realtà. La fonte di ispirazione dell’artista statunitense proviene da un senso di profonda frustrazione per tali ingiustizie.

Così l’artista statunitense spiega la scelta del titolo di “Perfect Way To Die”:

“Naturalmente non esiste un modo perfetto per morire. Questa frase non ha nemmeno senso, ma è ciò che rende il titolo così potente e straziante, perché così tante persone sono morte ingiustamente. Il brano racconta il punto di vista di una madre il cui figlio è stato assassinato a causa del sistema razzista che considera la vita nera indegna. Sappiamo tutti che nessuna di queste vite innocenti doveva essere portata via a causa della cultura della violenza della polizia”.

L’arrangiamento è basato su un semplice accompagnamento al pianoforte che valorizza l’interpretazione dell’artista, e che fa risaltare una voce quasi rotta dalle lacrime e dalla rabbia. Il climax cresce esplodendo nel ritornello che recita:

“Baby, don’t you close your eyes. This could be our final time”

Il brano è espressione sincera di una richiesta di verità e di giustizia. La dimostrazione che attraverso la narrazione di vicende così crude si possa sottolineare quanto sia importante rivedere le nostre azioni, alcune volte legate a pregiudizi mediocri, e successivamente rimodellare le pratiche collettive per preservare un modello di equità sociale.

“Perfect Way To Die” fa parte del nuovo LP di Alicia Keys intitolato “Alicia” la cui uscita prevista per il 20 marzo 2020 è stata posticipata a quest’autunno per via della pandemia di COVID-19.

Alicia Keys si esibirà live con ‘Perfect Way To Die’ il 28 giugno durante la cerimonia dei BET Awards.

Il testo di Perfect Way To Die:

[Verso 1]

Simple walk to the corner store

Mama never thought she would be gettin’ a call from the coroner

Said her son’s been gunned down, been gunned down

“Can you come now?”

Tears in her eyes, “Can you calm down?

Please, ma’am, can you calm down?”

[Pre-Ritornello]

But it rained fire in the city that day, they say

A river of blood in the streets

No love in the streets

And then came silence in the city that day, they say

Just another one gone

And they tell her move on

[Ritornello]

And she’s stuck there, singing

“Baby, don’t you close your eyes

‘Cause this could be our final time

And you know I’m horrible at saying goodbye

And I think of all you could have done

At least you’ll stay forever young

I guess you picked the perfect way to die

Oh, I guess you picked the perfect way to die”

[Verso 2]

New job, new city, new her

Bright-eyed, you would have been proud if you knew her

Flashing lights in the mirror, pull over, pull over

A couple nights in detention and it’s over, a whole life’s over

[Pre-Ritornello]

They came marching in the city that day, they say

Carryin’ signs in the street

Cryin’ eyes in the streets

But they heard nothing from the city that day, they say

Just another one gone

And the city moved on

[Ritornello]

We’re stuck here singing

“Baby, don’t you close your eyes

‘Cause this could be our final time

And you know I’m horrible at saying goodbye

I’ll think of all you coulda done

At least you’ll stay forever young

I guess you picked the perfect way to die

Oh, I guess you picked the perfect way to die”

[Ponte]

Another dream lost

Another king and queen lost

Another broken promise they refuse to make right

Oh, another night to live in fear

Oh, another night that you’re not here

Another reason to get out there and fight

[Ritornello]

But I said, “Baby, don’t you close your eyes

‘Cause this could be our final time

And you know I’m horrible at saying goodbye

But I’ll think of all you coulda done

At least you’ll stay forever young

I guess you picked the perfect way to die

Oh, I guess you picked the perfect way…”

Traduzione di Perfect Ways To Die:

(Verso 1)

Una semplice passeggiata verso il negozio all’angolo della strada

Mamma non avrebbe mai pensato di ricevere

Una telefonata dal medico legale

Disse che suo figlio era stato ucciso a colpi di pistola, colpi di pistola

“Può venire adesso?”

Lacrime nei suoi occhi, “può calmarsi?

La prego, signora, può calmarsi?”

(Pre-Ritornello)

Ma pioveva fuoco in città quel giorno

Così dicono

Un fiume di sangue per le strade

Non c’era amore per le strade

E dopo venne il silenzio in città quel giorno

Così dicono

Era solo un altro ad andare via

E le dicono “Vai avanti”

E lei è ferma lì a cantare:

(Ritornello)

Amore, non chiudere gli occhi

Questo potrebbe essere il nostro ultimo momento

E sai che non riesco proprio a dirti addio

E penso a tutto ciò che avresti potuto fare

Almeno rimarrai sempre giovane

Mi sa che hai scelto il modo perfetto per morire

Mi sa che hai scelto il modo perfetto per morire

(Verso 2)

Nuovo lavoro, nuova città, nuova lei

Con commozione, sareste stati orgogliosi

Se l’aveste conosciuta

Fari lampeggianti nello specchietto, si fermi, si fermi

Un paio di notti in prigione e poi è finita

Un’intera vita è finita

Sono arrivati marciando in città quel giorno

Così dicono

Portando cartelli per le strade

Occhi che piangevano per le strade

(Pre-Ritornello)

Ma non sentirono nulla in città quel giorno

Così dicono

Era solo un altro ad andare via

E la città va avanti

Siamo qui fermi a cantare:

(Ritornello)

Amore, non chiudere gli occhi

Questo potrebbe essere il nostro ultimo momento

E sai che non riesco proprio a dirti addio

E penso a tutto ciò che avresti potuto fare

Almeno rimarrai sempre giovane

Mi sa che hai scelto il modo perfetto per morire

Mi sa che hai scelto il modo perfetto per morire

(Verso 3)

Un altro sogno infranto

Un altro Re e un’altra Regina persi

Un’altra promessa infranta a cui

Si rifiutano di rimediare

Oh, un’altra notte da vivere paurosamente

Oh, un’altra notte in cui non sei qui

Un’altra ragione per andare là fuori e combattere

Ma io dissi:

(Ritornello)

Amore, non chiudere gli occhi

Questo potrebbe essere il nostro ultimo momento

E sai che riesco proprio a dirti addio

E penso a tutto ciò che avresti potuto fare

Almeno rimarrai sempre giovane

Mi sa che hai scelto il modo perfetto per morire

Mi sa che hai scelto il modo perfetto…