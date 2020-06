Un nuovo singolo per Irene Grandi dal titolo Devi Volerti Bene, un brano che è accompagnato da un video molto semplice ma diretto, veicola un messaggio importantissimo per tutti noi: bisogna amare se stessi.

Le sonorità del brano sono il perfetto stile Irene Grandi, e continuano il cammino iniziato a Sanremo con il brano Finalmente Io, scritto da Vasco Rossi, dove si cantava l’accettazione di sé e la consapevolezza. Ora in Devi Volerti Bene, il passo successivo da fare con se stessi, è quello di amarsi, rispettarsi e amare il mondo che ci circonda

La canzone, scritta da Irene Gandi insieme a Curreri, Romitelli, Casini e Pulli, è in rotazione radiofonica dal 19 giugno.

A spiegare il significato della canzone, il senso più profondo di quel titolo che già dice tutto, ci ha pensato la stessa Irene Grandi:

Devi volerti bene. Me l’ha detto anche in questi giorni una mia amica. Ma perché è così difficile volersi davvero bene? Quante volte ci consumiamo dietro a qualche desiderio che non ci rende davvero felici? E quante volte ciò che scegliamo o decidiamo non va verso il nostro vero bene?

In questo strano periodo in cui a causa del Covid-19 ci siamo dovuti tutti fermare mettendo in discussione molti aspetti della nostra vita, abbiamo avuto anche modo di fermarci a riflettere su noi stessi e i nostri affetti, le nostre abitudini, il nostro lavoro, i nostri sogni e le nostre risorse interiori. Ne stiamo uscendo un po’ pestati ma anche più consapevoli di ciò che è importante, come l’amicizia, la solidarietà, la condivisione, la coscienza di essere tutti collegati e che ognuno di noi può fare delle scelte più responsabili per costruire un nuovo percorso.

Partendo da questi pensieri si deve lavorare ad una rinascita, un progetto di futuro più sostenibile, con idee che rimettano al centro l’uomo e l’ambiente. Credo che tutto ciò sia “volersi bene”; quel bene personale che coincide con quello comune e con il desiderio di costruire un mondo migliore.