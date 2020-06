Credo che Estoy Soltera sia il singolo più divertente tra quelli usciti nella line up di ieri.

Si tratta di un inno che mette in risalto il potere delle donne e in cui non manca il super tocco latino delle cantanti.

Estoy Soltera è una collaborazione a tre, e che trio. Parliamo della pop star peruviana Leslie Shaw, della dea messicana Thalía e della regina colombiana reggaeton Farina. Si è proprio vero, le 3 artiste latine più conosciute del continente Americano hanno deciso di unirsi per creare un singolo che ci facesse ballare per tutta l’estate 2020.

Ovviamente in Estoy Saltera celebrano il loro status di donne single… e dicono:

“Non voglio nessuno che mi stressi, nessuno che mi segua. Se mi comporto male, ho un santo che si prende cura di me.”

Ragazze, se cambiate idea noi ci siamo.

Nel video musicale pubblicato 18 ore fa le 3 cantanti non trascurano il proprio look… e Leslie Shaw vuole rubare la scena alle altre indossando un vestito trasparente che i maschietti di tutto il mondo apprezzeranno.

E tu che ne pensi? Quale delle 3 preferisci? Ti lasciamo al testo della canzone.

Estoy Soltera con Leslie Shaw, Thalia e Farina.

Il testo di Estoy Soltera

[Intro: Leslie Shaw]

Ah

Yeah

Leslie Shaw, ja

[Verso 1: Leslie Shaw]

Cuando yo me suelto el pelo

Cuando me muerdo los labios

Se junta el pan con el queso

Se ponen afrodisíacos

Y yo los tengo en jaque entre la espada y la pared

Me cuidan, me miman como reina de ajedrez

Mientras lo veo, veo, yo me saboreo

Y le echo leña al fuego como es

[Ritornello: Thalía, Leslie Shaw, Farina]

Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan

Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera

Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan

Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera (Thalía)

[Verso 2: Thalía]

Nadie que me estrese, nadie que me siga

Si me porto mal yo tengo un santo que me cuida

Hago lo que quiero sin pedir permiso

Ya estoy bien soltera y soy feliz sin compromiso

[Pre-Coro: Leslie Shaw & Thalía]

Yo los tengo en jaque entre la espada y la pared

Me cuidan, me miman como reina de ajedrez

Mientras lo veo, veo, yo me saboreo

Y le echo leña al fuego como e’

[Ritornello: Thalía & Leslie Shaw]

Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan

Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera

Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan

Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera (Dímelo, Fari)

[Verso 3: Farina]

Voy deliciosa pa’ la rumba a gastar la funda

Ya no hay palabreo que me confunda, no

Ando sue-sue-suelta como gavete

Estoy en modo de “si no te gusta, vete”

La leona está lista para darse su banquete

Mientras tanto quiero un baby que me apriete

¿Que cuánto’ detrá’? Baby, ya son siete

Quieren que mami les dé su tete

Sube foto’ pa’ que el otro se respete

[Ponte: Farina, Thalía]

Ya nadie está para quitarme

Hoy quiero beber, vacilar y fumar

Esto no va na’ pa problema’

Por ahora no me pienso enamorar

Cuando estoy puesta pa’l amor

Solo quiero un poco de calor

Una Barbie, si yo no era así

Hoy no se vale ir a dormir

[Ritornello: Thalía & Leslie Shaw]

Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan

Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera

Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan

Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera

[Conclusione: Farina, Leslie Shaw & Thalía]

Hoy se come, se jode y se bebe

Leslie Shaw (Yeah-yeah-yeah, yah)

Hoy se come, se jode y se bebe

Yeah-yeah-yeah

Hoy se come, se jode y se bebe

Leslie shaw (Oh, show me, girl)

Thalía (Yah)