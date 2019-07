Sono attualmente in tour per celebrare i 20 anni del loro album “Enema of the State” –rilasciato nel 1999– ma i Blink-182 sono riusciti a ritagliarsi del tempo per esibirsi al Good Morning America, nella città di New York.

E non hanno portato solo musica, ma anche delle novità.

I Blink-182 al Good Morning America

Mentre il primo singolo “Blame It On My Youth” è arrivato nel mese di Maggio il secondo, “Happy Days“, per celebrare il 182esimo giorno dell’anno è stato rilasciato lo scorso 1 Luglio.

Ma si sa, i fan non ne hanno mai abbastanza quando si parla di musica.

Sono trascorsi tre anni dall’uscita dell’ultimo album “California” e nonostante il trio non si sia fermato e abbia continuato -e continui- a esibirsi portando in scena le hit del passato il pubblico fremeva dalla voglia di sapere se ci fosse un progetto in lavorazione.

La risposta è arrivata direttamente dal frontman Mark Hoppus che durante l’intervista rilasciata al programma televisivo americano, alla domanda su quando i fan avrebbero dovuto aspettarsi nuova musica ha risposto così:

“Il momento è ora. Il nuovo album uscirà il 20 Settembre”.

Dritto al punto.

Una data che coinciderà con l’ultima tappa del tour, che terminerà al Barclays Center di Brooklyn. I fan dovranno aspettarsi delle sorprese? Chi può dirlo.

Durante l’apparizione a Central Park i Blink-182 si sono esibiti portando sul palco alcuni loro classici così come il nuovo singolo, facendo scatenare il pubblico accorso ad assistere all’evento.

Qui il video dell’esibizione di “What’s My Age Again”

FULL PERFORMANCE: Watch @blink182 performs their hit "What's My age Again" LIVE from Central Park this morning! #Blink182onGMA https://t.co/miUOR6VgD8 — Good Morning America (@GMA) July 19, 2019

Non è dato sapere se nelle prossime settimane arriveranno nuovi singoli ad anticipare l’uscita dell’album che ricordiamo avverrà il prossimo 20 Settembre.

In ogni caso i fan dovranno avere solo ancora un po’ di pazienza. Siamo certi che verrà pienamente ripagata.