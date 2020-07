Con Gli Anni più Belli, Grabriele Muccino guadagna la vetta della classifica del Box Office del 20 luglio 2020, che ha guadagnato negli ultimi 4 giorni 276.000 euro con oltre 50.000 biglietti venduti.

In generale le vendite sono in crescita, rispetto alla classifica della scorsa settimana, soprattutto grazie alle attività delle arene estive all’aperto, ma purtroppo va tenuto conto che le riaperture dei cinema hanno subito una brusca frenata dopo il rinvio dell’uscita di Onward, inizialmente prevista per il 22 luglio.

Ma andiamo a vedere quali sono i film che hanno incassato di più al Box Office in questo quinto weekend dopo la riapertura.

La classifica Box Office del 20 luglio

Il primo posto, come anticipato, tocca al film di Muccino Gli Anni più Belli, seguito da un secondo posto occupato da Joker di Todd Phillips con protagonista il grande Joaquin Phoenix che arriva ad incassare in quest’ultimo weekend 10.941 euro.

A seguire, resiste al terzo posto un altro film molto amato dal pubblico e dalla critica, ossia Parasite di Bong Joon-ho che ha incassato 10.441 euro.

Il quarto e il quinto posto della classifica del Box Office sono occupati rispettivamente dai film Favolacce di Damiano e Fabio D’Innocenzo, e C’era una volta…a Hollywood di Quentin Tarantino, che hanno incassato il primo 10.429 euro e il secondo 9.730 euro.

Al sesto posto, in calo rispetto alla settimana scorsa che lo vedeva in vetta, troviamo il film Jo Jo Rabbit di Taika Waititi che ha incassato nel weekend 8.245 euro.

Settimo e ottavo posto sono invece occupati dai film Cena con Delitto di Rian Johnson, con un incasso pari a 7.275 euro, e Un Giorno di Pioggia a new York di Woody Allen con un incasso di 6.151 euro.

Chiudono la classifica al nono e decimo posto del Box Office del 20 luglio 2020 i film Ammen di Ciro Villano e Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani con incassi pari a 6.148 euro il primo, e 5.537 euro il secondo.

E tu sei stato al cinema in questo scorso weekend? Facci sapere cosa hai visto in sala o cosa andrai a vedere nei prossimi giorni.