I Love My Radio, arriva la cover di J-Ax di “50 Special”.

Come ogni lunedì è tempo di presentare la nuova cover che andrà a fare parte del progetto di I Love My Radio, organizzato per celebrare i 45 anni del sistema radiofonico italiano e che ha compreso la creazione di una speciale playlist composta dalle canzoni che li hanno caratterizzati, una per ogni anno.

Ai brani originali sono stati aggiunti anche 10 cover, realizzate da alcuni esponenti della musica italiana: da quella di “Mare Mare” di Elisa, a “Centro di gravità permanente” di Biagio Antonacci, passando per le versioni di “Quando” di Marco Mengoni, “La donna cannone” di Gianna Nannini, “Una donna per amico” interpretata da Eros Ramazzotti, “Non sono una signora” di Giorgia e “Sei nell’anima” dei Negramaro.

Questa settimana l’ottava cover è quella di “50 Special”, celebre brano dei Lunapop, in una versione inedita realizzata da J-Ax che per l’occasione ha aggiunto anche una nuova barra, come tocco personale. Il brano entrerà oggi in rotazione in tutte le radio.

In una versione rap-rock che ha diviso il pubblico -c’è chi l’ha amata, chi ha storto il naso- viene reso omaggio a uno dei maggiori successi della band bolognese dei Lunapop, che segnò l’ascesa artistica di Cesare Cremonini. Pubblicata nel 1999 il suo ritornello “Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi / Se hai una Vespa Special che ti toglie i problemi” ha accompagnato le avventure di migliaia di giovani. Lo scorso anno, in occasione dei 20 anni di carriera di Cremonini, venne rilasciata la versione rimasterizzata del brano.

Un’anteprima della cover di J-Ax di “50 Special”

https://t.co/9apK1CG7Kp fino al 31 luglio

Fino al 31 Luglio sarà possibile votare sul sito ufficiale di I Love My Radio la propria canzone preferita tra quelle scelte per andare a comporre la playlist. All’appello mancano ancora due cover che verranno realizzate rispettivamente da Jovanotti e dal duo Tiziano Ferro-Massimo Ranieri, in quella che sarà molto probabilmente la versione ufficiale del duetto su “Perdere l’Amore”, già presentato sul palco del Festival di Sanremo.

Questa settimana l’attenzione va pero’ a J-Ax e alla sua cover di “50 Special”, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!