Un omaggio molto simpatico per il cast di “Wonder Woman 1984” che con una foto hanno fatto vibrare di emozione tutti i cuori più nostalgici.

Come suggerisce lo stesso titolo, il secondo film di Wonder Woman sarà ambientato nel 1984, per questo motivo un omaggio ai grandi anni ’80 non poteva mancare.

Il “Breakfast Club”

Parlando di cinema, uno dei film cult degli anni ’80 è di sicuro “Breakfast Club” del regista John Hughes, uscito nel 1985. La storia racconta di un gruppo di ragazzi, molto diversi tra di loro, che vengono puniti a scuola e costretti a restare in aula oltre l’orario delle lezioni. Il gruppetto di ragazzi, che mai si sarebbe ritrovato riunito al di fuori di quella punizione, si confronta con i grandi temi dell’adolescenza.

L’omaggio del cast di “Wonder Woman 1984”

Desiderosi di omaggiare il cinema degli anni ’80, il cast di Wonder Woman si è prestato alla realizzazione di una foto che richiama una famosa foto del film di John Hughes.

Ecco di seguito il confronto delle due immagini.

The 80s about to be cool again #WW84 pic.twitter.com/eDuGAmBVhb — Chris Sylvia (@sylvioso) 17 agosto 2018

Il cast di Wonder Woman prende il posto dei personaggi del film “Breakfast Club”, possiamo quindi vedere Gal Gadot al posto di Claire, la regista Patty Jenkins al posto di John Bender, Pascal al posto di Andrew, Kristen Wiig a quello di Allison, e infine Chris Pine al posto di Brian.