Da non crederci! Il verso di Viserion, il drago non-morto di Game of Thrones, passato dalla parte degli Estranei e cavalcato dal Re della Notte, è stato creato con le urla dei fan ubriachi di gin. Di sicuro un gran bel lavoro per la sound designer Paula Fairfield, che oltre a raggiungere un risultato brillante, ha anche coinvolto i fan della serie tv targata HBO.

La scena di Viserion

L’ultima scena di Game of Thrones 7 ci ha sicuramente lasciati a bocca aperta. Il drago Viserion, ormai passato dalla parte dei cattivi, sputando le sue fiamme blu incandescenti, crea una frattura nell’enorme Barriera di ghiaccio, facendola crollare e creando quindi un sicuro passaggio dei non-morti verso il sud.

Proprio in quella scena, che vi riportiamo qui sotto, possiamo sentire il risultato del lavoro di Paula Fairfield che, a parte l’utilizzo di suoni come l’utilizzo di una torcia a gas butano e un martello pneumatico, ha reso il ruggito di Viserion differente da tutti gli altri grazie alle urla dei fan ubriachi.

I fan di GoT ubriachi di Gin

A rivelare il lavoro che sta dietro al ruggito del drago di ghiaccio è stata una cosplayer in un’intervista per WinterIsComing. La ragazza ha raccontato di come la Fairfield, dopo aver fatto amicizia con alcuni dei fan che frequentano abitualmente il Burlington Bar di Chicago, ha chiesto loro di poter registrare le loro urla.