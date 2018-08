Pubblicato oggi il video ufficiale di “Ring” di Cardi B in collaborazione con Kehlani, una clip semplice ma che ricalca molto bene il senso del testo. “Ring” è una canzone estratta dall’album di debutto di Cardi B dal titolo “Invasion of Privacy” pubblicato il 6 aprile 2018.

Nel video di “Ring” possiamo vedere Cardi B ancora in forma smagliante, segno del fatto che ha girato le scene prima di avere il pancione troppo grande, essendo incinta. Insieme a lei nella clip c’è anche Kehlani, ed entrambe le donne si muovono sensuali tra cavi telefonici che le intrappolano e cabine volanti sull’immenso oceano.

Nel testo della canzone, che riportiamo in basso insieme alla traduzione, si sprona un ipotetico lui a farsi sentire, a far squillare il telefono. I semplici messaggi non sono graditi, infatti, troppo vigliacchi per poter avere importanza. In più c’è da tener presente l’orgoglio di una donna, che questa volta non alzerà per prima il telefono.

Un video molto semplice che accompagna le note di “Ring” senza entusiasmarci più del dovuto.

“Ring” – Testo di Cardi B ft Kehlani

Ooh, ooh

Ring, ring, ring, ring

You don’t hit my line no more, oh, oh

You don’t make it ring, ring, ring, ring

I can’t keep this on the low

I want you to make it ring, ring, ring, ring

Should I call first? I can’t decide

I want to, but a bitch got pride

The switchin’ up shit is what I can’t fuck with

I’m feelin’ you but you hard to get in touch with

And you ain’t hit me up in a while

Actin’ like you don’t know what number to dial

You quit, then that’s it, I’ma throw in the towel

‘Cause a nigga only goin’ through what you allow

You don’t want this gun smoke

Learn to text, but you know so your thumb broke

I don’t care if we gettin’ to it and I stall on your ass

But I still wake up from missed calls from your ass, nigga

You don’t hit my line no more, oh, oh

You don’t make it ring, ring, ring, ring

I can’t keep this on the low

I want you to make it ring, ring, ring, ring

Nah, nigga now you gon’ have to call me (call me)

‘Cause I’m lookin’ at these messages, they on me (yeah)

Actin’ like they ain’t niggas that want me

Let another nigga in your spot, and you gon’ be hot, nigga, coffee

You gon’ be sick to your stomach

Hit me when you free, when they 100

It’s emergency, call me 911

‘Cause right now I’m out here tryna find someone

So the ring on my phone, ring on my finger (brrr)

You actin’ like you ain’t tryna do either (yeah)

What’s a good girl? Watch me turn diva

Here goes my heart, I put it on speaker (oh)

You don’t hit my line no more, oh, oh

You don’t make it ring, ring, ring, ring

I can’t keep this on the low

I want you to make it ring, ring, ring, ring

You used to be on my line

On my tick all the time, yeah

Love it when you make me feel

Like you don’t mind when I ain’t got time for you

You know it don’t go to my head

I’m only here again in bed

I just love to know you wanna spend time with me and shit

Now you all caught up

Yeah, you all caught up

Now you done left me alone, yeah

You was all fed up

Ready for the next step

Wanna be on your own

Said I just miss you, I just miss us, baby

All I know is

You don’t hit my line no more, oh, oh

You don’t make it ring, ring, ring, ring (you don’t make it ring, baby)

I can’t keep this on the low (yeah, yeah, oh)

I want you to make it ring, ring, ring, ring

Traduzione di “Ring”

Ooh, ooh

Squillare

Non ti metti più in contatto con la mia linea telefonica

non lo fai squillare

non posso tenerlo silenzioso

voglio che tu lo faccia squillare

Dovrei chiamare io per prima? non riesco a decidere

vorrei ma una donna ha un po’ d’orgoglio

quella strategia del cambiare è qualcosa che non sopporto

ti sento ma è difficile venire in contatto con te

e tu non mi dai qualche botta da un po’ di tempo

ti comporti come se non sapessi che numero comporre

te ne stai tranquillo, quest’è, getterò la spugna

perchè una negra sta attraversando quello che tu permetti

non vuoi che questa pistola fumi

impara a mandare messaggi, ma lo sai che ti si romperà il pollice

non mi interessa se ci stiamo arrivando e se ti sto sul cu*o

ma mi sveglio ancora con chiamate perse dal tuo cu*o, negro

Non ti metti più in contatto con la mia linea telefonica

non lo fai squillare

non posso tenerlo silenzioso

voglio che tu lo faccia squillare

No negro ora dovrai chiamarmi

perchè sto guardando questi messaggi, sono su di me

ti comporti come se non ci fossero altri negri che mi vogliono

permetterò ad un altro di prendere il tuo posto, e tu sarai solo caffè bollente

ti ammalerai nello stomaco

sco*i con me solo quando sei libero, quando ?

è un’emergenza, chiamami il 911

perchè adesso sono qua fuori in cerca di qualcuno

quindi fai squillare il mio telefono, il mio dito

ti comporti come se non stessi provando a farlo

cos’è una brava ragazza? guarda come divento una diva

ecco il mio cuore, lo faccio parlare con un altoparlante

Non ti metti più in contatto con la mia linea telefonica

non lo fai squillare

non posso tenerlo silenzioso

voglio che tu lo faccia squillare

Eri solito chiamarmi

tutto il tempo

amo quando mi fai sentire

come se non ti importasse quando non ho tempo per te

sai che non mi va il testa

sono solo qui ancora nel letto

vorrei solo sapere se vuoi passare del tempo con me e mer*a

adesso sei stato beccato

sì sei stato beccato

adesso mi hai lasciato sola sì

eri così affamato

pronto al passo successivo

vuoi startene da solo

hai detto ‘mi manchi, mi manca quel che eravamo tesoro’

tutto quel che so è che

Non ti metti più in contatto con la mia linea telefonica

non lo fai squillare

non posso tenerlo silenzioso

voglio che tu lo faccia squillare