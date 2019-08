Dopo l’annuncio della separazione dal marito Liam Hemsworth, Miley Cyrus aveva rotto il silenzio parlando di come fosse necessario dover accettare il cambiamento e trovare sempre le forze per andare avanti.

E proprio di questo parla la nuova canzone “Slide Away” che ha voluto rilasciare a sorpresa dopo l’uscita dell’EP SHE IS COMING.

“C’era una volta, era il paradiso C’era una volta, ero paralizzata Penso che mi mancheranno queste luci del porto Ma è arrivato il momento di lasciare andare”

Una apparente favola che non ha avuto il classico lieto fine. Ma bisogna sempre trovare il coraggio di voltare pagina soprattutto quando si giunge alla conclusione che siano troppe le differenze per provare a risolvere la situazione.

“Andiamo avanti, non abbiamo 17 anni Non sono più quella di una volta Tu dici che tutto è cambiato Hai ragione, siamo cresciuti ora”

Liam e Miley si sono conosciuti nel lontano 2009 sul set del film “The Last Song”, da quel momento sono trascorsi dieci burrascosi anni, tra alti e bassi, separazioni e riconciliazioni, fino al matrimonio. Ora sembra che i due abbiano messo definitivamente un punto.

“Così non scivolerai via? Di nuovo nell’oceano, io tornerò alle luci della città”

La copertina raffigura una bottiglia di liquore vuota nel mare, circondata da pillole e boccette di medicine vuote, ai quali fa riferimento nel testo.

Cover di Slide Away

Miley lo scorso mese aveva rilasciato il singolo “Mother’s Daughter” seguito dal video che ha voluto lanciare un forte messaggio alla società. SHE IS COMING è solo il primo dei tre EP che a quanto pare la cantante ha intenzione di rilasciare, quasi a creare una collezione di canzoni intitolata “She is Miley Cyrus”.

Nei mesi a venire sarà una delle protagoniste del singolo di lancio del nuovo film delle Charlie’s Angels, nelle sale cinematografiche a partire da Novembre, che consisterà in una collaborazione con Ariana Grande e Lana Del Rey. Le tre artiste hanno già registrato anche il video musicale.

Per ora ci godiamo “Slide Away” in attesa di sapere se il secondo EP uscirà entro la fine dell’anno.

Testo “Slide Away”

[Intro]

Woo-ooh, woo-ooh, woo-ooh

Woo-ooh, woo-ooh, woo-ooh



[Verse]

Once upon a time, it was paradise

Once upon a time, I was paralyzed

Think I’m gonna miss these harbor lights

But it’s time to let it go

Once upon a time, it was made for us

Woke up one day, it had turned to dust

Baby, we were found, but now we’re lost

So it’s time to let it go



[Pre-Chorus]

I want my house in the hills

Don’t want the whiskey and pills

I don’t give up easily

But I don’t think I’m down

[Chorus]

So won’t you slide away?

Back to the ocean, I’ll go back to the city lights

So won’t you slide away?

Back to the ocean, la-la-la, you’ll slide away

So won’t you slide away?

Back to the ocean, I’ll go back to the city lights

So won’t you slide away?

Back to the ocean, la-la-la, you’ll slide away

[Verse]

Once upon a time, it was paradise

Once upon a time, I was paralyzed

Think I’m gonna miss these harbor lights

But it’s time to let it go

Once upon a time, it was made for us (For us)

Woke up one day, it had turned to dust

Baby, we were found, but now we’re lost

So it’s time to let it go



[Pre-Chorus]

Move on, we’re not 17

I’m not who I used to be

You say that everything changed

You’re right, we’re grown now



[Chorus]

So won’t you slide away?

Back to the ocean, I’ll go back to the city lights

So won’t you slide away?

Back to the ocean, la-la-la, you’ll slide away

So won’t you slide away?

Back to the ocean, I’ll go back to the city lights

So won’t you slide away?

Back to the ocean, la-la-la, you’ll slide away

[Outro]

Move on, we’re not 17

I’m not who I used to be

You say that everything changed

You’re right, we’re grown now

Traduzione “Slide Away”

[Intro]

Woo-ooh, woo-ooh, woo-ooh

Woo-ooh, woo-ooh, woo-ooh



[Verso]

C’era una volta, era il paradiso

C’era una volta, ero paralizzata

Penso che mi mancheranno queste luci del porto

Ma è tempo di lasciare andare

C era una volta, è stato fatto per noi

Ci siamo svegliati un giorno, si era ridotto in polvera

Baby, siamo stati trovati, ma ora siamo persi

Quindi è tempo di lasciare andare



[Pre-Ritornello]

Voglio la mia casa sulle colline

Non voglio il whiskey e le pillole

Non mi arrendo facilmente

Ma penso di essere a terra

[Ritornello]

Così non scivolerai via?

Di nuovo nell’oceano, io tornerò alle luci della città

Così non scivolerai via?

Di nuovo nell’oceano, la-la-la, tu scivolerai via

Così non scivolerai via?

Di nuovo nell’oceano, io tornerò alle luci della città

Così non scivolerai via?

Di nuovo nell’oceano, la-la-la, tu scivolerai via

[Verso]

C’era una volta, era il paradiso

C’era una volta, ero paralizzata

Penso che mi mancheranno queste luci del porto

Ma è tempo di lasciare andare

C era una volta, è stato fatto per noi

Ci siamo svegliati un giorno, si era ridotto in polvera

Baby, siamo stati trovati, ma ora siamo persi

Quindi è tempo di lasciare andare



[Pre-Ritornello]

Andiamo avanti, non abbiamo 17 anni

Non sono più quella di una volta

Tu dici che tutto è cambiato

Hai ragione, siamo grandi ora

[Ritornello]

Così non scivolerai via?

Di nuovo nell’oceano, io tornerò alle luci della città

Così non scivolerai via?

Di nuovo nell’oceano, la-la-la, tu scivolerai via

Così non scivolerai via?

Di nuovo nell’oceano, io tornerò alle luci della città

Così non scivolerai via?

Di nuovo nell’oceano, la-la-la, tu scivolerai via

[Finale]

Andiamo avanti, non abbiamo 17 anni

Non sono più quella di una volta

Tu dici che tutto è cambiato

Hai ragione, siamo grandi ora