E’ ufficiale, Netflix ha annunciato la data in cui verrà rilasciato il sequel di ‘Tutte le volte che ho scritto Ti Amo‘, in origine, To All The Boys I’ve Loved Before: tenetevi liberi proprio i giorni prima di San Valentino, perchè la fatidica data è il 12 Febbraio 2020.

L’annuncio è stato dato da Netflix la scorsa settimana: “#ToAllTheBoys: P.S. I Still Love You premieres February 12!”, di fatto così scoprendo il titolo ufficiale del sequel.

Ma a Netflix – come sappiamo – piace fare le cose in grande: il colosso ha infatti annunciato di avere in programma un terzo film, già in produzione.

“And a third film — To All The Boys: Always and Forever Lara Jean — is already in production!!!”

L’autrice del romanzo da cui è tratto il seguitissimo film Netflix, Jenny Han, ha twittato le novità scrivendo “It’s official,”, accompagnata da un simpatico video dove possiamo vedere le star Lana Condor, Noah Centineo e Jordan Fisher.

It’s official. pic.twitter.com/Z13XlM0a2D — Jenny Han (@jennyhan) August 15, 2019 Il tweet di Jenny Han. E’ ufficiale!

Il sequel di Tutte le volte che ho scritto Ti Amo, annunciato a dicembre dello scorso anno, non arriva inaspettato, visto il grande successo del primo film, diretto da Susan Johnson. Ci sono tre libri sui quali i film si baseranno: il primo libro è seguito infatti da “P.S. I Still Love You,” e successivamente da “Always and Forever, Lara Jean.”

La trama del primo film comincia con uno scherzo della sorellina di Lara Jean – studentessa del liceo – che invia deliberatamente delle lettere scritte da Lara a ragazzi di cui era innamorata, ma che non ha mai avuto il coraggio di inviare. Tutto questo dà vita a situazioni imbarazzanti quanto drammatiche, ma la avvicina particolarmente a uno dei destinatari, Peter (interpretato da Centineo).

Oltre ai volti noti, quest’anno si unisce al cast un ulteriore attore conosciuto però per altri ruoli da lui interpretati sempre su Netflix: arriva infatti Ross Butler, da 13 Reasons Why.

#13ReasonsWhy star @RossButler has joined the cast of our To All The Boys sequel and will play Trevor Pike, Peter Kavinsky’s best friend!



Here's the photo Ross and @noahcent sent us to accompany this news. pic.twitter.com/FknESFv5RA — See What's Next (@seewhatsnext) April 1, 2019 Ross Butler interpreterà il migliore amico di Peter

Trama del sequel ‘Tutte Le Volte che ho scritto Ti Amo‘

Questa è la sinossi del secondo libro di Jenny Han, che quindi farà da guida al film sequel:

“Lara Jean non si sarebbe mai aspettata di innamorarsi di Peter. Dopotutto, lei e Peter stavano solo fingendo. Ma improvvisamente hanno smesso di farlo. Adesso Lara Jean è più confusa che mai. Quando un altro ragazzo del suo passato torna nella sua vita, tornano anche i sentimenti che Lara Jean provava per lui. Ci si può innamorare di due ragazzi contemporaneamente? Attraverso questo sequel vedremo il primo amore attraverso gli occhi di un’indimenticabile Lara Jean. L‘amore non è mai semplice, ma forse questo è uno dei motivi che lo rende così incredibile.”

