Ellie Goulding annuncia l’uscita di un nuovo singolo dal titolo “Love I’m Given”. Il brano, accompagnato dal video ufficiale, è presente all’interno dell’ultima fatica discografica della cantante britannica “Brightest Blue”, il quarto album in studio pubblicato il 17 luglio 2020 dalla Polydor Records. Il disco, a detta della Goulding, è diviso in due parti ben distinte: la prima contiene brani inediti e più personali, interamente scritti dall’interprete, mentre la seconda include i principali singoli pubblicati tra il 2018 e il 2019.

La canzone rappresenta la consapevolezza di dover accettare una condizione di pace con tutti gli errori commessi nella vita, e realizzare ciò che si riceve in base a ciò che si concede agli altri. Un’acuta riflessione da parte dell’artista 33enne, che appare come protagonista nel video del brano mostrando le varie sfaccettature della sua forte personalità.

Ellie Goulding ha rivelato che:

“Il video rappresenta la lotta tra la calma e il caos. Il ring di pugilato è stranamente il luogo in cui mi sento più puro e in controllo, e i momenti nel vestito d’oro rappresentano il raggiungimento di un luogo di potere supremo quando … hai quel tipo di rivalutazione sull’amore e il perdono.”

Testo di “Love I’m Given”

(Verse 1)

I’m alive

I know my heart is beating, but my head’s in the sky

I’ve found a different meaning since you came in my life

Now all of time is standing still, shining so bright

A deer in headlights

I know it’s a draw

I used to think that I was so invincible

I tore myself to pieces, had to put on a show

You put me back together

And it feels like home, it feels like home



(Pre-Chorus)

And I’m trying to make the most of my mistakes

If you were me, I know you’d do the same thing

But some things in my past aren’t gonna change

But I can change

(Chorus)

And maybe I’m paying for the things I’ve done

And maybe I’m paying for the ones I’ve hurt

But I’ve been changing the love I’m given

I’m turning the page of my indecision

And maybe I’ll say if I overcome

The high and the lows and the rising sun

But I’ve been changing the love I’m given

I’m turning the page now, am I forgiven?

(Verse 2)

I’m still on fire

From all the times I tried to climb higher and higher

But you put me in the water now, I drown in desire

For all the things you make me feel

You make me feel better, you make me feel better



(Pre-Chorus)

And I’m trying to make the most of my mistakes

If you were me, I know you’d do the same thing

But some things in my past aren’t gonna change

But I can change

(Chorus)

And maybe I’m paying for the things I’ve done

And maybe I’m paying for the ones I’ve hurt

But I’ve been changing the love I’m given

I’m turning the page of my indecision

And maybe I’ll say if I overcome

The high and the lows and the rising sun

But I’ve been changing the love I’m given

I’m turning the page now, am I forgiven?

Yeah, I’ve been changing the love I’m given (Change)

Yeah, I’ve been changing the love I’m given (Change)

Yeah, I’ve been changing the love I’m given (Change)

Yeah, I’ve been changing the love I’m given (Change)

And maybe I’m paying for the things I’ve done

And maybe I’m paying for the ones I’ve hurt

But I’ve been changing the love I’m given

I’m turning the page of my indecision (Oh, the love I’m given)

And maybe I’ll say if I overcome (Oh, the love I’m given)

The high and the lows and the rising sun (Oh, the love I’m given)

But I’ve been changing the love I’m given (Oh, the love I)

Oh, the love, the love I’m given

Yeah, I’ve been changing the love I’m given (Change)

Yeah, I’ve been changing the love I’m given (Changing)

Yeah, I’ve been changing the love I’m given (I feel it changing)

Yeah, I’ve been changing the love I’m given (Change)

Oh, I feel it change (Change)

In the love I’m given (Change)

(Change)

(Change)

(Change)

Traduzione di “Love I’m Given”

(Strofa 1)

Sono viva

So che il mio cuore batte, ma la mia testa è nel cielo

Ho trovato un significato diverso da quando sei arrivato nella mia vita

Ora tutto il tempo è fermo, splendente così luminoso

Un cervo negli abbaglianti

So che è un pareggio

Pensavo di essere così invincibile

Mi sono fatta a pezzi, ho dovuto mettere su uno spettacolo

Mi hai rimesso insieme

E sembra di essere a casa, sembra di essere a casa



(Pre-Ritornello)

E sto cercando di imparare il massimo dai miei errori

Se fossi in me, so che faresti la stessa cosa

Ma alcune cose nel mio passato non cambieranno

Ma io posso cambiare

(Ritornello)

E forse sto pagando per le cose che ho fatto

E forse sto pagando per quelli a cui ho fatto male

Ma ho cambiato l’amore che mi è stato dato

Sto girando la pagina della mia indecisione

E forse dirò se ho vinto

Gli alti, i bassi e il sole nascente

Ma ho cambiato l’amore che mi è stato dato

Sto girando la pagina adesso, sono perdonata?

(Strofa 2)

Sono ancora in fiamme

Da tutte le volte ho provato a salire sempre più in alto

Ma ora mi metti in acqua, affogo nel desiderio

Per tutte le cose che mi fai sentire

Mi fai sentire meglio, mi fai sentire meglio



(Pre-Ritornello)

E sto cercando di imparare il massimo dai miei errori

Se fossi in me, so che faresti la stessa cosa

Ma alcune cose nel mio passato non cambieranno

Ma io posso cambiare

(Ritornello)

E forse sto pagando per le cose che ho fatto

E forse sto pagando per quelli a cui ho fatto male

Ma ho cambiato l’amore che mi è stato dato

Sto girando la pagina della mia indecisione

E forse dirò se ho vinto

Gli alti, i bassi e il sole nascente

Ma ho cambiato l’amore che mi è stato dato

Sto girando la pagina adesso, sono perdonata?

Sì, ho cambiato l’amore che mi è stato dato (Cambio)

Sì, ho cambiato l’amore che mi è stato dato (Cambio)

Sì, ho cambiato l’amore che mi è stato dato (Cambio)

Sì, ho cambiato l’amore che mi è stato dato (Cambio)

E forse sto pagando per le cose che ho fatto

E forse sto pagando per quelli a cui ho fatto male

Ma ho cambiato l’amore che mi è stato dato

Sto girando la pagina della mia indecisione (Oh, l’amore che mi è stato dato)

E forse dirò se vinco (oh, l’amore che mi viene dato)

Gli alti, i bassi e il sole nascente (Oh, l’amore che mi viene dato)

Ma ho cambiato l’amore che mi è stato dato (oh, l’amore che ho)

Oh, l’amore, l’amore che mi è stato dato

Sì, ho cambiato l’amore che mi è stato dato (Cambio)

Sì, ho cambiato l’amore che mi è stato dato (cambiando)

Sì, ho cambiato l’amore che mi è stato dato (lo sento cambiare)

Sì, ho cambiato l’amore che mi è stato dato (Cambio)

Oh, lo sento cambiare (cambiare)

Nell’amore che mi è stato dato (Cambio)

(Cambio)

(Cambio)

(Cambio)