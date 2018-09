Kesha torna con “Here Comes The Change” un singolo mozzafiato, in primis per il significato che la cantante ha voluto dargli e poi perché è una ballad molto coinvolgente.

La canzone sarà anche colonna sonora del film “On the basis of sex”, che racconta la storia della femminista Ruth Bader Ginsberg e delle sue lotte per la tutela dei diritti di tutte le donne. Un tema molto caro a Kesha, che in prima persona si è trovata a combattere una battaglia legale con il suo storico produttore Dr. Luke e la sua vecchia etichetta discografica.

Con queste parole Kesha ha voluto raccontare il senso di “Here Comes The Change” che, come dice il titolo, anche solo una piccola azione può cambiare la storia:

È stato sorprendente vedere la storia di Ginsburg, il condurre una campagna che ha cambiato con successo le leggi che discriminavano gli americani esclusivamente sulla base del loro sesso, come suggerisce il titolo del film. Guardando il film sono rimasta colpita da quanto Ginsburg sia stata in grado di realizzare nella sua vita, e allo stesso tempo, quanto c’è di più da fare nella lotta per l’uguaglianza per tutte le persone. Mi ha ricordato – e rafforzato – la convinzione che ogni singola persona può apportare cambiamenti duraturi, a cominciare da una piccola azione. Volevo fare ciò che potevo per rendere omaggio a Ginsburg, che ha passato una vita combattendo instancabilmente per l’uguaglianza, senza mai rallentare. Volevo far sentire anche la mia voce…

Anche il video ufficiale di “Here Comes The Change” riporta alcune scene molto significative e toccanti del film “On the basis of sex” che sarà disponibile nelle sale degli Stati Uniti dal prossimo dicembre.

Here Comes The Change di Kesha – Testo

One day I’ll be gone

The world will keep turning

I hope I leave this place

Better than I found it

Oh it’s hard, I know it’s hard

To be the lightning in the dark

Hold on tight you’ll be alright

You know it’s time

Here comes the change

We’re comin’ of age

This is not a phase

Here comes, here comes, the change

Is it a crazy thought?

That if I had a child

I hope they live to see the day

That everyone’s equal

Oh it’s hard I know it’s hard

To be the right inside the wrong

Hold on tight we’ll be alright

You know it’s time

Oh here comes the change

Oh we’re comin’ of age

This is not a phase

Here comes here comes the change

Hope there’ll come a time when we

Where we can live in and die free

I hope and pray

There’ll come the day

And it’s comin’ soon

Oh here comes a change

We’re comin’ of age

This is not a phase

Here comes, here comes, the change

Oh here comes the change

We’re comin’ of age

This is not a phase

Here comes, here comes, the change

It’s time to change

We are the change

Oh here comes the change

Traduzione

Un giorno me ne sarò andata,

Il mondo continuerà a girare

Spero di lasciare questo posto

Meglio di quello che ho trovato

Oh è dura, lo so è dura,

Per essere il lampo nel buio

Tieniti forte, starai bene

Sai che è ora

Ecco il cambiamento

Stiamo arrivando alla maggiore età

Questa non è una fase

Arriva, arriva, cambia

È un pensiero folle?

Che se avessi un figlio

Spero che vivano per vedere il giorno

Che tutti siano uguali

Oh è dura, lo so è dura,

Per essere il lampo nel buio

Tieniti forte, starai bene

Sai che è ora

Ecco il cambiamento

Stiamo arrivando alla maggiore età

Questa non è una fase

Arriva, arriva, cambia

Spero che arriverà un tempo quando noi

Dove noi possiamo vivere e morire felici

Io spero e prego

Arriverà il giorno

E sta arrivando presto

Oh, ecco un cambiamento

Stiamo arrivando alla maggiore età

Questa non è una fase

Arriva, arriva, cambia

Oh, ecco il cambiamento

Stiamo arrivando alla maggiore età

Questa non è una fase

Arriva, arriva, cambia

È il momento di cambiare

Noi siamo il cambiamento

Oh, ecco il cambiamento