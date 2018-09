Gli Imagine Dragons ci sorprendono con “Zero“, una canzone che, non solo è davvero bella e godibile, ma è anche la colonna sonora di un film d’animazione molto amato. Sarà infatti proprio “Zero” la musica che sentiremo in “Ralph Spaccatutto 2“, storia ambientata nel mondo dei videogames con protagonista Ralph, un gigante pasticcione.

“Zero” è disponibile già in tutti gli store digitali, e sarà in rotazione radiofonica a partire dal 21 settembre.

Il senso della canzone sta tutto nell’accettazione di se stessi, così come ha spiegato lo stesso vocalist degli Imagine Dragons Dan Raynolds:

Questo film arriva nel momento giusto per molti motivi, prima di tutto perché parla di identità e di solitudine, due problemi che fanno parte di questa generazione internet. Il tormento di Ralph legato alla propria accettazione è qualcosa di familiare a tutti, e questa canzone parla proprio questo. Per certi versi questa canzone porta in sé una dicotomia con un testo complesso e serio che si appoggia a dei beat uptempo. Il risultato è qualcosa di agrodolce che si adatta perfettamente alla complessità del personaggio di Ralph.

Il video Lyrics di “Zero”

Un applauso a chi ha ideato il video Lyrics di “Zero”, perché è davvero molto bello, divertente e assolutamente attuale. Le frasi del testo sono state riportate come se fossero link di google, frasi di chat e così via. Un’idea davvero fantastica e divertente che rimanda anche al contenuto del film, ambientato nel mondo di internet e dei videogiochi.

Zero – Testo degli Imagine Dragons

I find it hard to say the things I want to say the most

Find a little bit of steady as I get close

Find a balance in the middle of the chaos

Send me low, send me high, send me never demigod

I remember walking in the cold of November

Hoping that I make it to the end of December

27 years and the end of my mind

But holding to the thought of another time

But looking to the ways at the ones before me

Looking for the path of the young and lonely

I don’t want to hear about what to do

I don’t want to do it just to do it for you

Hello, hello

Let me tell you what it’s like to be a zero, zero

Let me show you what it’s like to always feel, feel

Like I’m empty and there’s nothing really real, real

I’m looking for a way out

Hello, hello

Let me tell you what it’s like to be a zero, zero

Let me show you what it’s like to never feel, feel

Like I’m good enough for anything that’s real, real

I’m looking for a way out

I find it hard to tell you how I want to run away

I understand it always makes you feel a certain way

I find a balance in the middle of the chaos

Send me up, send me down, send me never demigod

I remember walkin’ in the heat of the summer

Wide-eyed one with a mind full of wonder

27 years and I’ve nothing to show

Falling from the doves to the dark of the crow

Looking to the ways of the ones before me

Looking for the path of the young and lonely

I don’t want to hear about what to do, no

I don’t want to do it just to do it for you

Hello, hello

Let me tell you what it’s like to be a zero, zero

Let me show you what it’s like to always feel, feel

Like I’m empty and there’s nothing really real, real

I’m looking for a way out

Hello, hello

Let me tell you what it’s like to be a zero, zero

Let me show you what it’s like to never feel, feel

Like I’m good enough for anything that’s real, real

I’m looking for a way out

Let me tell you ‘bout it, well let me tell you ‘bout it

Maybe you’re the same as me

Let me tell you ‘bout it, well let me tell you ‘bout it

They say the truth will set you free

Hello, hello

Let me tell you what it’s like to be a zero, zero

Let me show you what it’s like to always feel, feel

Like I’m empty and there’s nothing really real, real

I’m looking for a way out

Hello, hello

Let me tell you what it’s like to be a zero, zero

Let me show you what it’s like to never feel, feel

Like I’m good enough for anything that’s real, real

I’m looking for a way out

Traduzione

Trovo difficile dire le cose che più voglio dire

Trovo un po’ di stabilità mentre mi avvicino

Trovo un equilibrio nel mezzo del caos

Mandami in basso, mandami in alto, non rendermi mai semidio

Ricordo di aver camminato nel freddo di novembre

Sperando di farcela fino alla fine di dicembre

27 anni e la fine della mia mente

Ma trattenendo il pensiero di un’altra volta

Ma guardando ai modi di quelli prima di me

Alla ricerca del sentiero dei giovani e solitari

Non voglio sentire cosa dovrei fare

Non voglio farlo solo per farlo per te

Ciao ciao

Lascia che ti dica cosa vuol dire essere uno zero, zero

Lascia che ti mostri cosa vuol dire provare, sentire

Come se fossi vuoto e non c’è nulla di reale, reale

Sto cercando una via d’uscita

Ciao ciao

Lascia che ti dica cosa vuol dire essere uno zero, zero

Lascia che ti mostri cosa vuol dire non provare, sentire

Come se fossi abbastanza bravo per tutto ciò che è reale, reale

Sto cercando una via d’uscita

Trovo difficile dirti come voglio scappare

Capisco che ti fa sempre sentire in un certo modo

Trovo un equilibrio nel mezzo del caos

Mandami in basso, mandami in alto, non rendermi mai semidio

Ricordo di aver camminato nel freddo di novembre

Sperando di farcela fino alla fine di dicembre

27 anni e la fine della mia mente

Crollando dalle colombe al buio del corvo

Guardando ai modi di quelli prima di me

Alla ricerca del sentiero dei giovani e dei solitari

Non voglio sapere cosa fare, no

Non voglio farlo solo per farlo per te

Ciao ciao

Lascia che ti dica cosa vuol dire essere uno zero, zero

Lascia che ti mostri cosa vuol dire provare, sentire

Come se fossi vuoto e non c’è nulla di reale, reale

Sto cercando una via d’uscita

Ciao ciao

Lascia che ti dica cosa vuol dire essere uno zero, zero

Lascia che ti mostri cosa vuol dire non provare, sentire

Come se fossi abbastanza bravo per tutto ciò che è reale, reale

Sto cercando una via d’uscita

Lascia che ti parli di questo, beh, lascia che te lo dica

Forse tu sei lo stesso di me

Lascia che te lo dica su questo, beh, lascia che te lo dica

Dicono che la verità ti renderà libero

Ciao ciao

Lascia che ti dica cosa vuol dire essere uno zero, zero

Lascia che ti mostri cosa vuol dire provare, sentire

Come se fossi vuoto e non c’è nulla di reale, reale

Sto cercando una via d’uscita

Ciao ciao

Lascia che ti dica cosa vuol dire essere uno zero, zero

Lascia che ti mostri cosa vuol dire non provare, sentire

Come se fossi abbastanza bravo per tutto ciò che è reale, reale

Sto cercando una via d’uscita