Richie Tozier terrorizzato da Pennywise: per chi come me aspetta trepidante il film di IT 2, le nuove foto che ci arrivano dal set sono davvero una bellissima sorpresa. Dopo aver visto Jessica Chastain dietro le quinte, ecco un nuovo scatto che ci catapulta direttamente nella trama del film, dove ritroveremo i protagonisti del primo capitolo ormai cresciuti.

In questi due scatti rubati, che vi mostriamo qui in basso, possiamo vedere un Richie Tozier ormai adulto che incontra il terribile pagliaccio Pennywise, incubo della sua infanzia e di quella di tutti gli altri personaggi.

Bill on set of IT Chapter 2 pic.twitter.com/y1ivVZwgnB — best of bill hader (@bestofhader) 19 settembre 2018

La vera immagine della paura, però ci viene regalata dal Mail Online, e potrete vederla seguendo questo link. Qui Pennywise, interpretato da Bill Skarsgård, spaventa Richie Tozier, interpretato dall’attore Bill Hader.

Gli attori si trovano su di un set a Port Hope in Canada.

Curiosi di vedere il secondo capitolo della storia di IT? Per ingannare l’attesa, vi terremo aggiornati con nuove immagini dal set e news.