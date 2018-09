La mamma diDemi Lovato, Dianna De La Garza, parla per la prima volta dell’overdose di sua figlia. A luglio di quest’anno la cantante di “Sorry Not Sorry” è stata ricoverata per overdose: ora, secondo sua madre, “è felice, sana e sta lavorando sulla sua sobrietà”. Di quella notte, De La Garza ricorda i brividi e la paura.

I primi messaggi

Come riporta Usa Today, la donna ha pubblicato una biografia, “Falling With Wings: A Mother’s Story”, in cui ha raccontato la battaglia di sua figlia Demi contro la dipendenza. In un’intervista per Newsmax Tv ha raccontato i momenti più difficili della notte in cui ha saputo che Lovato era andata in overdose. “Ho iniziato a tremare e poi sono arrivati tutti quei messaggi – ha raccontato la donna – le prime righe dicevano ‘Ho sentito la notizia, mi dispiace così tanto, prego per la tua famiglia, prego per Demi.’ Ero sotto shock”.

La telefonata dell’assistente

All’epoca dei fatti l’assistente di Demi Lovato, Kelsey, ha personalmente chiamato la madre della cantante, dicendo: “Ho bisogno di dirti cosa sta succedendo… lo vedrai dal rapporto che ne verrà fuori – ricorda la madre – L’ho stoppata e ho detto ‘Kelsey, dimmi solo cosa sta succedendo”. De La Garza ha descritto il peso nell’ascoltare quelle parole “così difficili per un genitore”. Kelsey aveva riferito che “Demi era andata in overdose. Ero sotto shock. Non sapevo cosa dire. Era quello che nessun genitore vorrebbe mai sentire sui propri figli”. Dopo di che ha chiesto se Demi Lovato stesse bene, ricevendo questa risposta: “È cosciente, ma non parla”. “A quel punto – ricorda la madre – ho capito che eravamo in pericolo”.

La preoccupazione

“Ero molto preoccupata e stavo cercando di essere forte per lei, per le sue sorelle e per la mia famiglia… Sento che la ragione per cui lei è ancora viva sono le milioni di preghiere che abbiamo ricevuto quel giorno”, spiega la donna. Dopo la notizia della overdose di Demi Lovato, è esploso il sostegno sui social, partito anche dalle colleghe Ariana Grande e Lady Gaga. Nell’intervista ha ringraziato il team medico del Cedars-Sinai per il lavoro fatto durante il ricovero.

Le condizioni di Demi Lovato oggi

Parlando di Demi Lovato oggi, Dianna De La Garza dice che “sta molto bene: è felice, sana, sta lavorando sulla sua sobrietà e sta ricevendo tutto l’aiuto di cui ha bisogno. Questo mi incoraggia sul suo futuro e su quello della sua famiglia”, conclude. Demi Lovato ha anche cancellato diverse date del suo tour proprio per concentrarsi sulla sua rinascita. In un post su Instagram aveva raccontato le sue sensazioni ai fan subito dopo la ripresa, scrivendo: “È tempo di guarire”.