“Dark Waters” segue la vera storia dell’avvocato difensore Robert Bilott, nel disperato tentativo di distruggere un’importante industria chimica

Anne Hathaway e Mark Ruffalo si sono uniti in un nuovo film drammatico che promette grandi prove attoriali.

Il film, diretto da Todd Haynes (già regista di Carol e Far From Heaven) si concentra sulla storia vera del tenace avvocato difensore Robert Bilott, che iniziò una causa ambientale nei confronti di una delle più grandi e famose industrie chimiche del tempo, DuPont de Nemours, Inc.

Per anni, Bilott — che sarà interpretato da Ruffalo — di lavoro era solito difendere le industrie chimiche, tra cui la stessa DuPont. A un certo punto però viene chiamato da un piccolo agricoltore locale che gli chiede aiuto e che gli dice di credere che la Dupont sia responsabile di un numero sempre maggiore di morti inspiegabili tra il suo bestiame. Bilott si ritroverà quindi a rischiare tutto per esporre la verità.

“Era disposto a rischiare il suo lavoro e la sua famiglia per aiutare un completo sconosciuto che aveva bisogno del suo aiuto” spiega la Hathaway ad un certo punto del trailer, che interpreterà la moglie di Bilott, Sarah Barlage.

Una scena dal trailer di “Dark Waters”, film di Todd Haynes

Basato sull’articolo scritto da Nathaniel Rich, giornalista del New York Times, “The Lawyer Who Became DuPont’s Worst Nightmare,”, il film segue le vicende di Bilott mentre combatte contro la DuPont per esporre le colpe della azienda accusata di pesante e pericoloso inquinamento.

Dark Waters è il primo film di Ruffalo dopo aver interpretato Hulk nel franchise Marvel e nei film sugli Avengers, e ha cominciato a a girare in Gennaio.

Insieme a Mark Ruffalo ed Anne Hathaway fanno parte del cast Tim Robbins (Top Gun), Bill Camp (Joker), Victor Garber (Legally Blonde), Mare Winningham (Amber Waves), William Jackson Harper (Midsommar), e Bill Pullma (Independence Day).

Il film drammatico uscirà in alcuni cinema selezionati il 22 Novembre, prima dell’uscita ufficiale in America prevista per il 29 Novembre prossimo.

