Un nuovo singolo dal titolo Feelings per Lauv, nome d’arte di Ari Staprans Leff, cantante statunitense che sta sempre di più raccogliendo consensi nel panorama musicale internazionale.

Con la sua voce calda e rassicurante Lauv ci consegna, con Feelings, una canzone molto piacevole che rimane subito impressa nella mente sin dal primo ascolto.

Il significato del testo di Feelings sta tutto nel raccontare il momento in cui un sentimento di amicizia si trasforma in qualcosa di più profondo e importante come l’amore. Un’emozione che di sicuro ha interessato molti di noi, e che non faremo fatica a ritrovare tra le note di questa piacevolissima canzone.

Ancora una volta Lauv confeziona una hit perfetta che sicuramente sentiremo spesso nei prossimi mesi.

Feelings: il testo della canzone di Lauv

Is my love too much?

Is it just enough for you, for you?

‘Cause it’s getting late, would you like to stay

‘Cause I’m bad at reading signs

But I, I wanna do whatever you wanna do

If you wanted to, girl, we could cross that line

Know we’ve been friends

And love only knows broken ends

That’s what you said but girl let me change your mind

Mmm, mmm, mmm

Mmm, mmm, mmm

Mmm, mmm

‘Cause feelings are hard to find

Mmm, mmm, mmm

Mmm, mmm, mmm

Mmm, mmm

‘Cause feelings are hard

But I feel ‘em in my chest

A tiny war within

But when I pull you closer

Girl, I can’t explain

But I, I wanna do whatever you wanna do

If you wanted to, girl, we could cross that line

Know we’ve been friends

And love only knows broken ends, yeah

That’s what you said, but, girl, let me change your mind

Mmm, mmm, mmm

‘Cause feelings are hard to find

Mmm, mmm, mmm

Feelings are hard, yeah

And I know, and I know that it hurts sometimes

That it hurts sometimes when I’m with you

And I know, and I know that it hurts sometimes

That it hurts sometimes when I miss you

And I know, and I know that it’s on your mind

That it’s on your mind when I kiss you

But I wanna do whatever you wanna do

I wanna do whatever you wanna do

If you wanted to, girl, we could cross that line

Know we’ve been friends

And love only knows broken ends, yeah

That’s what you said, but, girl, let me change your mind

Mmm, mmm, mmm

Mmm, mmm, mmm

Mmm, mmm

‘Cause feelings are hard to find

Mmm, mmm, mmm

Mmm, mmm, mmm

Mmm, mmm

Feelings are hard to find, yeah

TRADUZIONE

Il mio amore è forse troppo?

E’ solo abbastanza per te, per te?

Perchè si sta facendo tardi

ti piacerebbe rimanere

perchè sono pessimo a leggere i segnali

Ma io, io voglio fare tutto ciò che vuoi fare tu

se vuoi, ragazza, possiamo oltrepassare il limite

so che eravamo amici

e l’amore conosce solo fini distruttive

questo è quello che hai detto ma ragazza

lascia che ti faccia cambiare idea

Mmm, mmm, mmm

Mmm, mmm, mmm

Mmm, mmm

perchè i sentimenti sono difficili da trovare

Mmm, mmm, mmm

Mmm, mmm, mmm

Mmm, mmm

Ma io me lo sento nel petto

una piccola guerra dentro

ma quando ti spingo più vicino

ragazza, non so spiegarlo

Ma io, io voglio fare tutto ciò che vuoi fare tu

se vuoi, ragazza, possiamo oltrepassare il limite

so che eravamo amici

e l’amore conosce solo fini distruttive

questo è quello che hai detto ma ragazza

lascia che ti faccia cambiare idea

Mmm, mmm, mmm

perchè i sentimenti sono difficili da trovare

Mmm, mmm, mmm

i sentimenti sono difficili, si

E so, so che fa male a volte

che fa male a volte quando sono con te

e so, so che fa male a volte

so che fa male a volte quando mi manchi

e so, so che è nella tua testa

che è nella tua testa quando ti bacio

ma voglio fare tutto ciò che vuoi fare tu

Ma io, io voglio fare tutto ciò che vuoi fare tu

se vuoi, ragazza, possiamo oltrepassare il limite

so che eravamo amici

e l’amore conosce solo fini distruttive

questo è quello che hai detto ma ragazza

lascia che ti faccia cambiare idea

Mmm, mmm, mmm

Mmm, mmm, mmm

Mmm, mmm

perchè i sentimenti sono difficili da trovare

Mmm, mmm, mmm

Mmm, mmm, mmm

Mmm, mmm

i sentimenti sono difficili da trovare