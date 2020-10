Già da tempo si vociferava dell’arrivo di un film dedicato a Cip e Ciop, la simpatica coppia formata da due scoiattoli celebre negli anni ’90 come serie animata. Ora pare sia arrivata una conferma ufficiale del progetto: il film si chiamerà Chip ‘n Dale Rescue Rangers ossia Cip e Ciop Agenti Speciali, e verrà lanciato direttamente sulla piattaforma di streaming di Disney+.

La serie animata originale fu creata da Tad Stones e Alan Zaslove, e parlava di due scoiattoli che mettevano in piedi un’agenzia investigativa insieme ad alcuni amici di supporto. I due piccoli investigatori si occupavano di crimini che troppo spesso sfuggivano alla vista della polizia, e il più delle volte i clienti sono gli altri animali. Nelle loro avventure, Cip e Ciop si trovavano così alle prese con i più disparati furfanti e malfattori. Gli episodi della serie andarono in onda su Disney Channel dal 1989 al 1990, e in Italia arrivarono invece nel 1991.

Cosa sappiamo del film Cip e Ciop Agenti Speciali?

Purtroppo non si hanno notizie dettagliate riguardo al film, ma dal sito The Disinsider apprendiamo che si tratterà di un progetto ibrido, fatto con riprese dal vivo e in digitale, e che la lavorazione inizierà la prossima primavera a Los Angeles.

La trama è ancora segreta, ma pare che non tratterà delle origini dei personaggi, né di una loro missione speciale, ma di qualcosa che sarà molto autoreferenziale e metacinematografico.

Per quanto riguarda il cast vocale che verrà chiamato per il film, sarà quello storico che già conosciamo dalla serie animata, formato da Tress MacNeille, Corey Burton e Jim Cummings. Ci aspettiamo che il doppiaggio italiano segua la stessa scia.

In attesa di avere altre notizie sul film Cip e Ciop Agenti Speciali, puoi guardare tutti gli episodi della serie animata su Disney+ e lasciare un commento qui sotto per farci sapere cosa ne pensi.