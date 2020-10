E’ stato reso noto in queste ultime ore il nuovo trailer del film Qualcuno Salvi il Natale 2, secondo capitolo di un film del 2018 che quest’anno tornerà con un sequel per allietarci il Natale.

Il primo film raccontava di un fratello e una sorella che, intenzionati ad incontrare Babbo Natale, si ritrovano catapultati in un’avventura inimmaginabile. Nel sequel, Qualcuno Salvi il Natale 2, i protagonisti saranno sempre loro, e ancora una volta si troveranno a dover aiutare Babbo Natale in un’epica avventura.

La trama di Qualcuno Salvi il Natale 2

Sono passati due anni dai fatti raccontati nel film precedente, e i fratelli Kate e Teddy Pierce si trovano a Cancun con la madre, il suo nuovo fidanzato e il figlio di lui Jack. Kate non ama la nuova situazione di famiglia, così decide di scappare, ma quando un misterioso piantagrane tenterà di mettere in pericolo il Natale, i due ragazzi si ritroveranno immischiati in una nuova e ancora più avvincente avventura.

Un film emozionante e per tutta la famiglia, dove non mancheranno sentimenti, azione e puro ovviamente puro spirito natalizio.

Il cast del film

Faranno parte de cast di Qualcuno Salvi il Natale 2, i già conosciuti Darby Camp (nel ruolo di Kate) e Judah Lewis (nel ruolo di Teddy, ma ovviamente non mancherà nemmeno Kurt Russell nei panni del super Babbo Natale.

Faranno parte del cast anche Julian Dennison nei panni di Belsnickel, Tyrese Gibson, Kimberly Williams-Paisley, Patrick Gallagher, Amanda Cleghorn, Michel Issa Rubio, Megan Serena Trainer, Christy St. John, Danny Dworkis e Andrew Kyrzyk.

Il film arriverà sulla piattaforma Netflix il giorno di Natale, 25 dicembre 2020.

Il nuovo trailer, che mostriamo in cima all’articolo, è davvero entusiasmante. Dagli un’occhiata e facci sapere cosa ne pensi lasciando un commento qui sotto.