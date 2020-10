Dopo l’entusiasmante finale della seconda stagione di The Boys, la serie tv di Prime Video si prepara per una terza stagione che si spera possa essere all’altezza delle precedenti.

Purtroppo al momento non si conoscono ancora i dettagli sui tempi di lavorazione di The Boys 3, ma stando alle precedenti stagioni, possiamo provare a fare qualche previsione più o meno realistica.

Quando potrebbe uscire la terza stagione di The Boys?

La serie scritta da Eric Kripke, dopo una lunga preparazione, ha visto la luce nel luglio del 2019, con la sua prima stagione messa a disposizione di tutti gli abbonati di Amazon Prime Video. Le riprese della serie erano però iniziate nel maggio del 2018, richiedendo quindi una lavorazione di oltre una anno prima della pubblicazione.

Con la seconda stagione, i tempi sono stati pressappoco uguali, con un inizio riprese che si può collocare nell’agosto 2019 e una messa in onda arrivata poco più di un anno dopo, il 4 settembre 2020. Da quel giorno, di settimana in settimana, la stagione è stata presentata ai fan fino all’ultimo incredibile episodio.

Stando a quanto raccontato dall’autore, l’inizio delle riprese della terza stagione sarebbe fissato per i primi mesi del 2021 (sempre sperando che l’andamento della pandemia di Covid-19 non faccia slittare in avanti la data o non rallenti eccessivamente la lavorazione).

In tale ipotetico caso, potremmo pensare che The Boys 3 arriverà su Amazon Prime Video per l’inizio del 2022, e difficilmente lo farà prima.

E’ quindi tanto il tempo che dovremo aspettare per rivedere Karl Urban e i suoi colleghi di set di nuovo sui nostri piccoli schermi, ma speriamo che l’attesa valga davvero la pena, e che The Boys 3 tenga alta la qualità della narrazione e quindi l’entusiasmo dei fan.

Se anche tu sei impaziente di vedere come me la terza stagione di The Boys, lascia un commento qui sotto e facci sapere cosa ne pensi.