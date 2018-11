Le avventure di Nick Kroll e Andrew Goldberg non sono finite

Big Mouth è un concentrato di brufoli, prime mestruazioni e peli. Insomma, la pubertà senza veli raccontata da chi la vive in prima persona: gli adolescenti.

La serie colpisce perché è una serie autobiografica, i due autori Nick Kroll e Andrew Goldberg raccontano in chiave comico/grottesca ciò che hanno vissuto realmente fra i 12 e i 15 anni, infatti i protagonisti portano il loro nome e in più Nick Kroll è anche la voce del suo personaggio, mentre per Andrew il doppiatore è riconfermato John Mulaney.

Big Mouth è molto amata anche perché ha assecondato il boom della serialità animata targata Netflix, si posiziona accanto a Bojack Horseman, Rick and Morty e Disincanto, riuscendo a non essere da meno.

La chiave del successo sta nella dissonanza , ovvero parlare in modo cruento e volgare ma senza risultare tale perché usa l’espediente del cartoon che rende tutto meno malizioso e “giustificato”.

Dopo ben due stagioni, N etflix ha rilasciato la notizia dell’ufficialità della terza stagione, la quale mantiene la stessa struttura delle precedenti:stagioni di 10 puntate da trenta minuti ciascuno.

Il giusto format per chi ha voglia di svagarsi in un momento di pausa della propria giornata o per chi invece vuole divorarla in una notte insonne.

Ma di cosa parlerà la terza stagione di Big Mouth?

Sicuramente ci aspettiamo di vedere ancora i nostri amati protagonisti animati alle prese con la loro vita adolescenziale, le novità in amore e a scuola, gli ormoni impazziti e il rapporto con i genitori e soprattutto con i Mostri dell’Ormone.

“Ogni volta che intervistavamo uno scrittore per lo spettacolo dicevamo sempre: ‘Raccontaci come è stato quando hai avuto il tuo primo ciclo, o com’era quando eri sorpreso a masturbarti. Questa era la cartina di tornasole perché dovevano essere in grado di aprirsi liberamente. Abbiamo reso la stanza un posto davvero sicuro in cui tutti potessero parlarne. “

Se la prima stagione è stata rilasciata da Netflix a settembre 2017, la seconda è uscita il 5 ottobre 2018, è molto probabile che anche la terza arriverà sui nostri piccoli schermi fra settembre e ottobre 2018, intanto però possiamo vedere il trailer.