Lo scorso 16 novembre le Little Mix hanno fatto il loro ritorno ufficiale sulla scena musicale con il loro nuovo album intitolato LM5, e con la concomitante uscita del video musicale della title song “Strip“, rilasciato sul canale ufficiale VEVO del gruppo.

Questo nuovo brano è una vera e propria rivelazione: “Strip” sorprende infatti per la sua esplicita denuncia alla società maschilista che ancora oggi continua a reprimere e mortificare le donne, sopratutto dal punto di vista estetico. Un tema che può all’apparenza sembrare banale, ma che invece viene trattato con tono deciso e determinato, sia tramite il testo della canzone che tramite il video musicale.

Se all’interno del brano le Little Mix invitano le loro ascoltatrici ad essere fiere della loro bellezza e di sbarazzarsi di tutto ciò che è comunemente usato per nascondere le socialmente definite “imperfezioni”, nel video musicale si spingono oltre: insieme ad un numeroso gruppo di donne di ogni etnia, età e peso si abbandonano ad una danza tribale, quasi ad inneggiare il momento in cui tutte le donne impareranno ad amare se stesse per quello che sono.

Una canzone che si rivela essere un vero e proprio inno alla bellezza femminile, poiché è proprio questo il messaggio che le Little Mix intendono veicolare: le donne non devono definirsi in base a determinate etichette sociali ed estetiche, ma essere libere non solo di auto-definirsi, ma di amare il proprio corpo ed essere fiere del loro essere donna.

Un invito ad una lotta tutta al femminile

D’altronde, quante sono state le volte in cui siamo state definite almeno una volta “ciccione“, “vecchie“, “brutte“, “insignificanti” o “offensive” in base al modo in cui appariamo o ci comportiamo?

Le Little Mix, da donne, sono ben consapevoli degli insulti e umiliazioni a cui siamo quotidianamente soggette, e sia nel video musicale che nelle foto ufficiali anticipanti l’uscita del brano, hanno scelto di denunciare questa nostra condizione tramite un atto perfetto nel suo essere provocatorio: nude davanti all’obiettivo e agli occhi del loro pubblico, si sono vestite dei soli insulti che accomunano le donne di ogni angolo del mondo.

Si fanno così portavoce di una battaglia femminista a cui tutte noi dovremmo prendere parte, tramite l’unione e la sorellanza: se non sono le donne a cambiare la prigione sociale in cui siamo inserite, chi altro può farlo?

Testo di Strip delle Little Mix:

Take off all my make-up ’cause I love what’s under it

Rub off all your words, don’t give a uh, I’m over it

(Jiggle all this weight, yeah, you know I love all of this)

Finally love me naked, sexiest when I’m confident

You say I ain’t pretty

Well, I say I’m beautiful, it’s my committee

Say we too provocative

Still look at me, look at me, look at me, yeah

Come for my girls, you blind

Daily Mail ratin’, mañana a la noche

I don’t owe you nothin’

Nah, I don’t give a, no, not anymore

(Ah-ooh)

If you got little boobs, love it, love it, love it, love it, love it

If you got a big ass, grab it, grab it grab it, grab it, grab it (Ah-ooh)

If you got nothing, babe, rock it

It’s your life, go get it, if you want it

Up in the mirror like, “Aw, yeah”

Lovin’ my figure like, “Aw, yeah”

When I’m slim or I’m thick, I’m like, “Aw, yeah”

Swear I’ma kill ’em like ah

Strip!

Take off all my make-up ’cause I love what’s under it

Rub off all your words, don’t give a uh, I’m over it

Strip!

Jiggle all this weight, yeah, you know I love all of this

Finally love me naked, sexiest when I’m confident (Ah, ah, ah, ah)

I ain’t scared anymore

My body outta control (Strip!)

Baby, I know that you love dis, dis, dis, dis

I know I’m a hot bitch, bitch

Gotta do what you want

If they love it or they don’t (Strip!)

I know you ain’t ready for dis, dis, dis, dis

Baby, take it off (Strip!)

Da-da-da, da-da-da-da-da

Da-da-da, da-da-da-da-da

Love who you wanna

Don’t give a damn if it’s a man or a woman

Wanna talk about colour?

It’s the skin that I’m in, yeah, I get from my mama (Uh-huh)

I’m a woman, don’t test me

Baby, I’m growing, my stretch-marks are sexy

I don’t owe you nothing

Nah, I don’t give a, no, not anymore

(Ah-ooh)

If you got little boobs, love it, love it, love it, love it, love it (Facts)

If you got a big ass, grab it, grab it grab it, grab it, grab it (Ah-ooh, fat)

If you got nothing, babe, rock it

It’s your life, go get it, if you want it

Strip!

Take off all my make-up ’cause I love what’s under it (Huh!)

Rub off all your words, don’t give a uh, I’m over it

Strip!

Jiggle all this weight, yeah, you know I love all of this

Finally love me naked, sexiest when I’m confident (Ah, ah, ah, ah)

(Strip!)

I ain’t scared anymore

My body outta control (Strip!)

Baby, I know that you love dis, dis, dis, dis

I know I’m a hot bitch, bitch (Strip!)

Gotta do what you want (Girl, yes)

If they love it or they don’t (That’s right)

I know you ain’t ready for dis, dis, dis, dis (Sharaya J)

Baby, take it off[Verse 3: Sharaya J] First of all, you got to love who you are

Don’t less social media tear you apart

H.B.I.C., I’m Benji in charge

I’m ready and I got a hundred bars

I don’t care if you got a hundred cars

I don’t care if you got a hundred mil’

‘Cause even if you had a hundred deals

That money won’t buy you what confidence will

Skrrt, pull up with the drip (With the drip)

Got juice (Got juice), take a sip (Take a sip)

I’m so (Uh-huh) serious (What, what?)

Lil’ Mix in a mix period (Period)

Still a cover girl, even with no makeup

Live your best life, even with your A-cups

I don’t gotta act, I just gotta be me

Put me on a track, I’ma ride like Kiki (Ayy)

Strip!

Take off all my make-up ’cause I love what’s under it

Rub off all your words, don’t give a uh, I’m over it

Strip!

Jiggle all this weight, yeah, you know I love all of this

Finally love me naked, sexiest when I’m confident

Take off all my make-up ’cause I love what’s under it

Rub off all your words, don’t give a uh, I’m over it (Ah, ah, ah, ah)

Strip!

Jiggle all this weight, yeah, you know I love all of this

Finally love me naked, sexiest when I’m- (Ah, ah, ah, ah)

Strip!

Traduzione di Strip delle Little Mix

Mi tolgo tutto il trucco perhè amo quello che c’è sotto

cancello via tutte le tue parole, non me ne frega niente, sono passata avanti

faccio vibrare tutto questo peso, sì, lo sai che adoro tutto questo

alla fine amami nuda, sono più sexy quando sono sicura di me stessa

Tu mi dici che non sono carina

Bene, io dico che sono bella, mi impegno a farlo

Dici che siamo troppo provocatrici

Continua a guardarmi, guardami, guardami, ah

Vieni per le mie amiche ?

[?] domani di notte

Non ti devo niente

Ora non me ne frega niente, non più

Se hai un po’ di seno, lo adoro

Se hai un cu*o grosso, prendilo

se non hai nulla, baby, fallo vedere

Ti piacerebbe? vai a prenderlo, se lo vuoi

Nello specchio come “ahh, sì”

Ami il mio corpo come “ahh, si”

Quando sono magra o grossa sono tipo aahh si

Giura che ti fai come “ahh”

Mi spoglio! Mi tolgo tutto il trucco perhè amo ciò che c’è sotto

cancello via tutte le tue parole, non me ne frega niente, sono passata avanti

faccio vibrare tutto questo peso, sì, lo sai che amo tutto questo

alla fine amami nuda, sono più sexy quando sono sicura di me

non ho più paura

il mio corpo è fuori controllo (spogliati)

baby so che questo ti piace

sai che sono una stronza sexy, stronza

devi fare quello che vuoi

se gli piace oppure no (spogliati)

io so che non sei pronto per questo questo questo questo

baby toglitelo (spogliati)

Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ra-ta

Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ra-ta

ami chi vuoi

non me ne frega niente, se si tratta di uomo o donna

vuoi parlare del colore?

è la pelle in cui sono sì, l’ho presa da mia madre

sono una donna, non mettermi alla prova

tesoro sto crescendo, le mie smagliature sono sexy

Non ti devo nulla

Ora non me ne frega niente, non più

Se hai un po’ di seno, lo adoro (fatti)

Se hai un cu*o grosso, prendilo (aah oog grasso)

se non hai nulla, baby, fallo vedere

è la tua vita, vai a prenderla, se lo vuoi

Spogliati! Mi tolgo tutto il trucco perché amo ciò che c’è sotto

cancello via tutte le tue parole, non me ne frega niente, sono oltre

faccio oscillare tutto questo peso, sì, lo sai che amo tutto questo

alla fine amami nuda, sono più sexy quando sono sicura di me

Spogliati!

mi tolgo il trucco perché mi piace quello che c’è sotto (huh)

cancello le tue parole, non me ne frega niente, sono passata oltre

spogliati

faccio vibrare tutto questo peso, yeah, tu sai che amo tutto questo

amami finalmente nuda, sono più sexy quando ho fiducia in me stessa

non ho più paura

il mio corpo è fuori controllo (spogliati)

baby so che questo ti piace

sai che sono una stronza sexy, stronza

devi fare quello che vuoi

se gli piace oppure no (spogliati)

io so che non sei pronto per questo questo questo questo

baby toglitelo (spogliati)

prima di tutto devi amare chi sei

Non lasciare che i social media ti distruggano

HBIC, vedo, sono Benji in carica

Sono pronta e ho un sacco di rime pronte

Non mi interessa se hai un centinaio di nuove macchine

Non mi importa se hai un centinaio di milioni

Perché anche se avessi cento accordi

Quel denaro non ti farà guadagnare confidenza con

Skrrt, tiralo su con la flebo

Ho stile, fatti un sorso (sorso)

Sono seria (cosa? cosa?)

Lil ‘Mix in una frase mista

Ancora una ragazza copertina, anche senza trucco

viviti la tua vita migliore, anche con i tuoi grossi reggiseni

Non devo agire, devo solo essere me stessa

Mettimi sulla strada giusta, io corro come Kiki (ayy)

Mi spoglio! Mi tolgo tutto il trucco perhè amo ciò che c’è sotto

cancello via tutte le tue parole, non me ne frega niente, sono oltre

faccio vibrare tutto questo peso, sì, lo sai che amo tutto questo

alla fine amami nuda, sono più sexy quando sono sicura di me

Mi tolgo tutto il trucco perché amo ciò che c’è sotto

cancello via tutte le tue parole, non me ne frega niente, sono oltre

faccio vibrare tutto questo peso, sì, lo sai che amo tutto questo

alla fine amami nuda, sono più sexy quando sono sicura… mi spoglio!