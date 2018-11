E’ risaputo che molto spesso un animale, e non solo un cane o un gatto, sappia darti molto più affetto di una persona, che nutra nei tuoi confronti un affetto gratuito senza aspettarsi o volere nulla in cambio.

Proprio sulla base di queste intuizioni, risapute a livello mondiale o quasi, si basa il nuovo film drammaticoMia e il Leone Bianco del documentarista, nonché regista televisivo, Gilles De Maistre che arriverà nei grandi schermi italiani il 17 gennaio 2019.

La trama del film Mia e il Leone Bianco

Mia e il leone bianco è una storia di amicizia tra una ragazza, per l’appunto Mia, e un leone bianco, Charlie. Un rapporto che nasce e si sviluppa sin dalla tenera età dei due protagonisti, quando sin da bambina, Mia si trova di fronte il leoncino appena nato nell’allevamento dei suoi genitori in Sudafrica, chiamato Charlie. I due crescono insieme ed è inevitabile l’instaurarsi di un legame sempre più profondo tra la giovane e il cucciolo.

Ad un certo punto, però, l’equilibrio instaurato viene a mancare; il padre di Mia decide di vendere il leone, ormai diventato adulto, un esemplare splendido per la sua razza, a dei bracconieri. Impossibile accettare una sorte simile per il compagno di avventure, così la ragazza è costretta a scappare con il suo amico a quattro zampe cercando di raggiungere la riserva naturale di Timbevati, dove Charlie potrà vivere il resto della sua vita in sicurezza.

Le riprese e il cast

Il film è stato realizzato in tre anni, per consentire al leone e a Mélanie Laurent di instaurare un rapporto di amicizia e di fiducia, con la possibilità di conoscersi a fondo. Insieme alla Laurent, a comporre il cast ci sono Langley Kirkwood, Tessa Jubber, Daniah de Villiers e Ryan Mac Lennan. Ora non resta che attendere l’arrivo della pellicola nelle sale italiane, per emozionarsi e commuoversi davanti ad una storia capace di arrivare ai cuori di tutti

Una storia toccante, non solo per il filo conduttore del film, ovvero l’amicizia, un sentimento puro e sincero, ma anche per quanto riguarda il rispetto della natura e degli animali, talvolta sottovalutati.