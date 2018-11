A due anni dal suo debutto nella scena musicale, la bellissima Sabrina Carpenter ha fatto il suo ritorno con il brano intitolato “Sue Me“.

Si tratta di una canzone tanto orecchiabile quanto ironica nel messaggio veicolato dal suo testo: è infatti un affronto agli ex della cantante, i quali sono invitati a farle causa per la sua irrimediabile bellezza.

Come potrete leggere da voi nel testo qui sotto riportato, Sabrina è ben consapevole di quanto i suoi ex oggi si pentano di averla lasciata, facendosi beffe del loro rammarico e della loro ossessione per lei.

D’altronde, cosa può farci Sabrina se è così meravigliosa?

Ma anche il video musicale non è da meno

Il prodotto video fa da perfetta cornice ai toni vivaci e sfacciati del testo: si apre infatti con un energico risveglio della cantante, pronta ad affrontare la nuova giornata senza pensieri e con un sorriso che non rende conto a niente e a nessuno.

Ma quello che Sabrina sta per affrontare, non è un giorno come tanti altri: si tratta infatti del giorno in cui lei servirà la sua tanta attesa vendetta, durante il confronto finale con il suo ex fidanzato.

Ma facciamo un passo indietro: prima che ciò avvenga, seguiamo la cantante in una sua giornata tipo, in cui lei non solo dà prova di aver definitivamente voltato pagina, ma ammalia chiunque la circondi con il suo fascino. Dapprima la si vede rilassarsi a bordo piscina con un gruppo di amici, poi frequentare una lezione universitaria distinguendosi in classe per il suo indiscusso stile; infine Sabrina trova addirittura il tempo di onorare la biblioteca del college con la sua presenza, volteggiandosi e atteggiandosi da diva tra gli scaffali pieni di libri.

Alla fine, si giunge al tanto atteso momento clou, ovvero il momento in cui lei si presenterà in tribunale, citata in giudizio dal suo ex fidanzato. Il ragazzo ha infatti osato fare causa a Sabrina sperando in un regolamento di conti, ma ciò che non si aspetta è che non appena la ragazza entrerà in aula i ruoli si ribalteranno, a suo discapito.

Sabrina infatti punterà proprio sul suo fascino per portare sia la giuria che il giudice dalla sua parte, impugnando così la vittoria e servendo la sua gelida vendetta all’ex fidanzato che ha osato contrastarla.

Insomma, tramite questa nuova uscita Sabrina Carpenter ha decisamente reso chiara la sua posizione e sottolineato il suo carattere forte, mettendo in guardia chiunque voglia opporsi a lei o si permetta di giocare con i suoi sentimenti!

Testo di Sue Me di Sabrina Carpenter

Remember when you said it, there’s no second chance?

Oh, baby, I heard you been hoping you could change the past

You miss the long goodnights

You miss the long goodbyes, you miss the long goodnights

(Yep, yep, yep, yep, yep)

Well did you ever think that it was hard for me?

Do I get off like nothing happened, nonchalantly?

I got you feeling like, I got you feeling right, I got you feeling like

(Yep, yep, yep, yep, yep)

That’s my shape, I made the shadow

That’s my name, don’t wear it out though

Feeling myself can’t be illegal, illegal

So sue me for looking too pretty tonight

Wearing your favorite color under the lights

For moving on, doing everything right

So sue me for being good friends with your friends

And running into you the place that we met

For being something you can’t forget

So sue me

It’s hard to see me on when you’ve been off as hell

But I’m not gonna dull myself because you dull yourself

I know it’s hard to see what you don’t want to see, I know it’s hard to see

(Yep, yep, yep, yep, yep)

That’s my shape, I made the shadow

That’s my name, don’t wear it out though

Feeling myself can’t be illegal, illegal

So sue me for looking too pretty tonight

Wearing your favorite color under the lights

For moving on, doing everything right

So sue me for being good friends with your friends

And running into you the place that we met

For being something you can’t forget

So sue me

I, I, I, I guess I’m hard to ignore

Pick up that jaw off the floor

So sue me for looking too pretty tonight

Wearing your favorite color under the lights

(Under the lights)

For moving on, doing everything right

(Everything, I’m doing everything right)

So sue me for being good friends with your friends

(With ya friends)

And running into you the place that we met

(The place that we met)

For being something you can’t forget

(You can’t forget, oh)

So sue me

Sue me, baby

Traduzione di Sue Me di Sabrina Carpenter

Ricordi quando hai detto che non esistono seconde possibilità?

oh tesoro, ti ho sentito sperare che avresti potuto cambiare il passato

ti mancano le notti più lunghe, ti mancano gli addii più lunghi, ti mancano le notti più lunghe

sì sì sì

beh hai mai pensato che è stato difficile per me?

devo dimenticarlo come se non fosse mai successo, in maniera disinvolta?

e ti faccio sentire bene, ti faccio sentire…

sì sì sì

È la mia forma, quella la sua ombra proiettata

Questo è il mio nome, non pronunciarlo troppo spesso però

Provare qualcosa per me non può essere illegale

Quindi fammi causa perchè sono così bella stasera

indossando il tuo colore preferito sotto le luci

perchè vado avanti, facendo tutto nel modo giusto

allora fammi causa perchè sono amica dei tuoi amici

e perchè mi sono imbattuta in te nel luogo in cui ci siamo conosciuti

per essere qualcosa che non riesci a dimenticare

fammi causa

È difficile vedermi su quando tu sei stato giù all’inferno

ma non getterò via me stessa solo perchè tu adori te stesso so che è difficile vedere quel che non vuoi vedere, so che è difficile vedere

sì sì sì

È la mia forma, quella la sua ombra proiettata

Questo è il mio nome, non pronunciarlo troppo spesso però

Provare qualcosa per me non può essere illegale

Quindi fammi causa perchè sono così bella stasera

indossando il tuo colore preferito sotto le luci

perchè vado avanti, facendo tutto nel modo giusto

allora fammi causa perchè sono amica dei tuoi amici

e perchè mi sono imbattuta in te nel luogo in cui ci siamo conosciuti

per essere qualcosa che non riesci a dimenticare

fammi causa

Oh immagino di essere difficile da ignorare

raccogli la tua mascella dal pavimento

Quindi fammi causa perchè sono così bella stasera

indossando il tuo colore preferito sotto le luci

perchè vado avanti, facendo tutto nel modo giusto

allora fammi causa perchè sono amica dei tuoi amici

e perchè mi sono imbattuta in te nel luogo in cui ci siamo conosciuti

per essere qualcosa che non riesci a dimenticare

fammi causa

Fammi causa tesoro