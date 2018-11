A seguito dell’ epocale successo diMIC DROP (2017), il dj Steve Aoki e la boy band sud coreana BTS tornano insieme per una nuova ed emozionante collaborazione musicale, che vede la nascita del loro secondogenito: il brano “Waste It On Me“.

La canzone era stata già rilasciata sul canale youtube della Ultra Music lo scorso 25 ottobre, ma proprio ieri è uscito il video musicale ufficiale, che ha già fatto discutere parecchio di sé e ha raggiunto ben 2 milioni di visualizzazioni.

La generale sorpresa dei fan risiede nel fatto che tale prodotto si differenzia notevolmente dai tipici MV che vedono come protagonisti i BTS, il cui segno distintivo risiede nelle loro dinamiche e potenti coreografie: in questa nuova uscita non vi è alcun ballo sfrenato, anzi, gli amatissimi membri del gruppo sud coreano nemmeno compaiono all’interno del video musicale.

Ad essere protagonista è invece un cast di attori o personalità americane di origini asiatiche, che si sussegue sulla scena canticchiando il brano Waste It On Me, come se si ritrovasse in un grandissimo karaoke party.

Tra i volti più noti vi è l’esilarante Jamie Chung, indiscutibile protagonista del video, eRoss Butler, famoso per avere interpretato il ruolo di Zach nella popolare serie targata Netflix “Tredici“.

Questa è la prima volta per i BTS con un brano interamente in lingua inglese

A tale proposito, i ragazzi hanno rivelato in un’intervista:

“Siamo felici di aver preso parte a questa sincera e significativa collaborazione. La canzone è semplicemente fantastica e noi ci siamo veramente divertiti a lavorare a questo progetto. Questa è la nostra prima canzone cantata interamente in inglese, è stato piacevole e divertente. Speriamo che i fan apprezzino questo nostro nuovo regalo dedicato a loro”

Il dj Steve Aoki ha successivamente aggiunto:

“Sono così gasato di poter finalmente condividere questa mia nuova collaborazione con uno dei gruppi più bravi e stimolanti che io abbia potuto conoscere negli ultimi anni.”

Che dire, se questo è il risultato raggiunto, ci auguriamo che i il dj statunitense e la boy band sud coreana portino avanti centinaia di altre collaborazioni di tale livello!

Testo di Waste It On Me

You say love is messed up

You say that it don’t work

You don’t wanna try, no, no

And, baby, I’m no stranger

To heartbreak and the pain of

Always being let go

And I know there’s no making this right, this right (This right)

And I know there’s no changing your mind, your mind (Your mind),

But we both found each other tonight, tonight,

So, if love is nothing more than just a waste of your time,

Waste it on me, waste it on me

(Waste it on me)

Tell me, why not waste it on me? Waste it on me

(Waste it on me)

Baby, why not waste it on me? Waste it on me

(Waste it on me)

Tell me, why not waste it on me? Waste it on me

(Waste it on me)

So we don’t gotta go there

Past lovers and warfare

It’s just you and me, now

I don’t know your secrets,

But I’ll pick up the pieces

Pull you close to me, now

And I know there’s no making this right, this right

And I know there’s no changing your mind, your mind,

But we both found each other tonight, tonight,

So, if love is nothing more than just a waste of your time,

Waste it on me, waste it on me

(Waste it on me)

Tell me, why not waste it on me? Waste it on me

(Waste it on me)

Baby, why not waste it on me? Waste it on me

(Waste it on me)

Tell me, why not waste it on me? Waste it on me

(Waste it on me)

Tell me, why not?

Yay, don’t you think there must be a reason?

Yeah, like we had our names

Don’t you think we got another season

That come after spring?

I wanna be your summer

I wanna be your wave

Treat me like a comma

And I’ll take you to a new phrase

Yeah, come just eat me and throw me away

If I’m not your taste, babe, waste,

Waste it on me

And I know there’s no making this right, this right

And I know there’s no changing your mind, your mind,

But we both found each other tonight, tonight,

So, if love is nothing more than just a waste of your time,

Waste it on me, waste it on me

(Waste it on me)

Tell me, why not waste it on me? Waste it on me

(Waste it on me)

Baby, why not waste it on me? Waste it on me

(Waste it on me)

Tell me, why not waste it on me? Waste it on me

(Waste it on me)

Tell me, why not?

Traduzione di Waste It On Me

Tu dici che l’amore sia incasinato

Dici che non funzioni

Non vuoi provare, no, no

E, piccola, non sono estraneo

Al cuore spezzato e al dolore di

Essere sempre lasciato andare

E so che non c’è modo di renderlo giusto

E so che non posso cambiare la tua idea,

Ma ci siamo entrambi trovati stasera, stasera

Quindi, se l’amore non è niente più che una perdita di tempo,

Sprecalo con me, sprecalo con me

(Sprecalo con me)

Dimmi, perché non sprecarlo con me? Sprecalo con me

(Lo spreco su di me)

Piccola, perché non sprecarlo con me? Sprecalo con me

(Sprecalo con me)

Dimmi, perché non sprecarlo con me? Sprecalo con me

(Sprecalo con me)

Quindi non dobbiamo arrivare lì,

Amori del passato e guerre,

Siamo solo io e te adesso

Non conosco i tuoi segreti,

Ma raccoglierò i pezzi

Ti avvicino a me ora

E so che non c’è modo di renderlo giusto

E so che non posso cambiare la tua idea,

Ma ci siamo entrambi trovati stasera, stasera,

Quindi se l’amore non è niente più che una perdita di tempo

Sprecalo con me, sprecalo con me

(Sprecalo con me)

Dimmi, perché non sprecarlo con me? Sprecalo con me

(Lo spreco su di me)

Piccola, perché non sprecarlo con me? Sprecalo con me

(Sprecalo con me)

Dimmi, perché non sprecarlo con me? Sprecalo con me

(Sprecalo con me)

Dimmi, perché no?

Sì, non pensi che ci debba essere una ragione?

Sì, come se avessimo i nostri nomi

Non pensi che abbiamo un’altra stagione

Che viene dopo la primavera?

Voglio essere la tua estate

Voglio essere la tua onda

Trattami come una virgola

E ti porterò a una nuova frase

Sì, mangiami e basta e buttami via

Se non sono il tuo gusto, tesoro, buttami

Sprecalo con me

E so che non c’è modo di renderlo giusto

E so che non posso cambiare la tua idea,

Ma ci siamo entrambi trovati stasera, stasera,

Quindi, se l’amore non è niente più che una perdita di tempo,

Sprecalo con me, sprecalo con me

(Sprecalo con me)

Dimmi, perché non sprecarlo con me? Sprecalo con me

(Lo spreco su di me)

Piccola, perché non sprecarlo con me? Sprecalo con me

(Sprecalo con me)

Dimmi, perché non sprecarlo con me? Sprecalo con me

(Sprecalo con me)

Dimmi, perché no?