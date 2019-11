L’uomo d’acciaio ha dovuto abbandonare il mantello da un po’, ma tornerà mai a interpretare uno dei supereroi più iconici di sempre?

Henry Cavill non ha rinunciato al ruolo di Superman. Questo nonostante adesso si trovi in una posizione evidentemente scomoda: ha interpretato per ben tre film il ruolo dell’iconico supereroe DC (Man of Steel, Batman V Superman, Justice League) – mentre all’altra parte, a breve farà il suo debutto nel ruolo del protagonista Geralt nella serie Netflix che uscirà il 20 dicembre prossimo, The Witcher.

Un tipo di impegno dunque non indifferente per Cavill, considerando quando sembra ambizioso il nuovo progetto di Netflix: una serie che è stata definita a tutti gli effetti come erede di “Game of Thrones” e che continuerà (si spera) ancora per molto nei prossimi anni, cosa che ruberà sicuramente all’attore diverso tempo.

Qui sotto possiamo ammirarne uno dei più recenti poster ufficiali.

Sembra che però la Warner Bros non abbia alcuna intenzione di rimpiazzare il bell’attore interprete di Superman. Sia Cavill che la casa cinematografica non hanno voluto aggiungere molto a riguardo, di fatto non smentendo o confermando nulla. In un’intervista con Men Health, Cavill ha però dichiarato:

“Il mantello è ancora nell’armadio. E’ ancora mio…e non ho rinunciato al ruolo (di Superman). C’è ancora molto che posso dare. Così tanto ancora da raccontare. Reali, vere profondità e onestà che il personaggio può fare sue. E vorrei cominciare subito. Voglio poter riadattare i fumetti, sarebbe davvero importante e per me. C’è tanta giustizia che si deve dare al personaggio di Superman. Se dovessi definire in che stato mi trovo sarebbe: vedrete”

Un supereroe dalla storia travagliata

Quella del Superman di Henry Cavill è una storia travagliata: l’ultimo film, Justice League, non è stato un completo successo per il supereroe se consideriamo i problemi durante la fase di produzione e che gli è stato dato davvero poco tempo per brillare. Il debutto lo aveva fatto nel reboot del 2013 Man of Steel, ma il film non è riuscito a ottenere il successo sperato al botteghino da Warner Bros. In Batman v Superman: Dawn of Justice Hanno unito Superman a Batman e Wonder Woman, invece di puntare a un vero e proprio sequel di Man of Steel.

Cavill ha le idee molto chiare sui tre film in cui ha prestato il suo volto a Superman. Ecco cosa ha detto:

“Man of Steel? Un gran bel punto di partenza. Se tornassi indietro non credo cambierei nulla. Batman v Superman? Un film che appartiene più a Batman, il regno dell’oscurità fa molto più Batman. Justice League? Semplicemente non ha funzionato”.

Non è troppo difficile leggere tra le righe: comprendiamo perchè Cavill non sia stato particolarmente entusiasta del sequel di Man of Steel in cui Superman è stato oscurato da Batman (nessuna offesa per Ben Affleck, cui performance è stata assolutamente interessante). Ma abbiamo avuto poco tempo di conoscere Superman, ed è un peccato.

Il punto qui è che, nonostante lo meritasse, Henry Cavill non ha mai avuto il suo “Man of Steel 2”, una storia che parlasse solo di lui, in cui ci fosse il tempo di mostrare un personaggio ancora più approfonditamente.

Tuttavia, il futuro della DC non è molto chiaro al momento. Dopo il grandissimo successo di Joker, si potrebbe pensare a un futuro di successi che lo seguano. Quello di cui siamo certi è che Jason Momoa tornerà nei panni di Aquaman e Gal Gadot si sta preparando a Wonder Woman 1984. Per noi, anche Henry Cavill merita il suo momento!

Cosa pensate del Superman di Henry Cavill? Merita un’altra occasione o dovrebbe essere sostituito per i reboot futuri? Fatemi sapere nei commenti!