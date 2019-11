Lewis Capaldi ha voluto sorprendere i suoi fan annunciando l’uscita di un nuovo brano: “Before You Go” è attualmente disponibile sulle piattaforme digitali.

Quello che sta per concludersi è stato per Lewis Capaldi un anno di grandi soddisfazioni, che l’hanno portato a conquistarsi il primo posto delle classifiche mondiali. La sua “Someone You Loved”, dopo quasi un anno dalla sua uscita, è riuscita a scalare la vetta e ancora oggi risulta essere uno dei brani più ascoltati.

Proprio questo brano gli ha regalato la prima nomination ai Grammy Awards, annunciati oggi. “Someone You Loved” è infatti nominata nella categoria “Canzone dell’anno”.

Mentre oggi il cantante si ritrova a festeggiare un grande traguardo, nella giornata di ieri è intervenuto sui social postando un messaggio indirizzato al pubblico nel quale annunciava l’uscita di “Before You Go”.

“L’anno passato è stato incredibile, mai avrei pensato che tutto questo potesse succedere a me. Meno di due anni fa ero abbastanza fortunato a riuscire a esibirbi in piccoli pub in Scozia e in qualche modo ora sto scrivendo questo avendo un brano al primo posto in America e avendo la possibilità di cantare e incontrare migliaia di voi ogni sera in giro per il mondo. Oggi rilascerò “Before You Go” che è la canzone più personale che io abbia scritto finora” Lewis Capaldi annuncia l’uscita di Before You Go

Significato di Before You Go di Lewis Capaldi

La canzone tratta di un tema delicato, quello del suicidio. In particolare vuole dare voce a quelle domande che una persona si pone dopo che l’avvenimento è accaduto a qualcuno di caro.

Il cantante ha dichiarato di aver perso sua zia quando era molto piccolo poiché si tolse la vita e ricorda una conversazione avuta con la madre riguardo i suoi sentimenti.

“Quindi, prima che tu vada

C’era qualcosa che avrei potuto dire

Per far battere meglio il tuo cuore?

Se solo avessi saputo che avevi una tempesta da gestire

[…]

Staremmo meglio a questo punto

Se avessi lasciato cadere i miei muri?

Forse, non lo sapremo mai” Estratto dal testo di Before You Go

La canzone ha raggiunto in poche ore il primo posto della classifica iTunes inglese e ha raggiunto 1 milione di streaming in meno di 24 ore.

Dateci un ascolto e fateci sapere cosa ne pensate!

Traduzione del testo di Before You Go – Lewis Capaldi

[Verso 1]

Cado lungo la strada come tutti

Ti odio, ti odio, ti odio, ma stavo solo prendendo in giro me stesso

Ogni nostro momento, inizio a riviverlo

Perchè ora che te ne sei andata, tutto quello che sento sono le parole che avevo bisogno di dire

[Pre-Ritornello]

Quando sei ferito oltre la superficie

Come acqua agitata che scorre fredda

Beh, il tempo può migliorare le cose ma questo non lo farà

[Ritornello]

Quindi, prima che tu vada

C’era qualcosa che avrei potuto dire

Per far battere meglio il tuo cuore?

Se solo avessi saputo che avevi una tempesta da gestire

Quindi, prima che tu vada

C’era qualcosa che avrei potuto dire

Per fare in modo che tutto smettesse di far male?

Mi uccide come la tua mente può farti sentire così inutile

Quindi, prima che tu vada



[Verso 2]

Non era mai la volta giusta, ogni volta che hai chiamato

È andato via a poco a poco finchè non è rimasto più nulla

Ogni nostro momenti, inizio a rivederlo

Ma tutto ciò a cui riesco a pensare è lo sguardo sulla tua faccia



[Pre-Ritornello]

Quando sei ferito oltre la superficie

Come acqua agitata che scorre fredda

Beh, il tempo può migliorare le cose ma questo non lo farà



[Ritornello]

Quindi, prima che tu vada

C’era qualcosa che avrei potuto dire

Per far battere meglio il tuo cuore?

Se solo avessi saputo che avevi una tempesta da gestire

Quindi, prima che tu vada

C’era qualcosa che avrei potuto dire

Per fare in modo che tutto smettesse di far male?

Mi uccide come la tua mente può farti sentire così inutile

Quindi, prima che tu vada



[Bridge]

Staremmo meglio a questo punto

Se avessi lasciato cadere i miei muri?

Forse, non lo sapremo mai

Lo sai, lo sai

[Ritornello]

Quindi, prima che tu vada

C’era qualcosa che avrei potuto dire

Per far battere meglio il tuo cuore?

Se solo avessi saputo che avevi una tempesta da gestire

Quindi, prima che tu vada

C’era qualcosa che avrei potuto dire

Per fare in modo che tutto smettesse di far male?

Mi uccide come la tua mente può farti sentire così inutile

Quindi, prima che tu vada

Testo di Before You Go – Lewis Capaldi

[Verse 1]

I fell by the wayside like everyone else

I hate you, I hate you, I hate you but I was just kidding myself

Our every moment, I start to replace

‘Cause now that they’re gone, all I hear are the words that I needed to say

[Pre-Chorus]

When you hurt under the surface

Like troubled water running cold

Well, time can heal but this won’t

[Chorus]

So, before you go

Was there something I could’ve said

To make your heart beat better?

If only I’d’ve known you had a storm to weather

So, before you go

Was there something I could’ve said

To make it all stop hurting?

It kills me how your mind can make you feel so worthless

So, before you go

[Verse 2]

Was never the right time, whenever you called

Went little by little by little until there was nothing at all

Our every moment, I start to replay

But all I can think about is seeing that look on your face

[Pre-Chorus]

When you hurt under the surface

Like troubled water running cold

Well, time can heal but this won’t

[Chorus]

So, before you go

Was there something I could’ve said

To make your heart beat better?

If only I’d’ve known you had a storm to weather

So, before you go

Was there something I could’ve said

To make it all stop hurting?

It kills me how your mind can make you feel so worthless

So, before you go

[Bridge]

Would we be better off by now

If I’d have let my walls come down?

Maybe; I guess we’ll never know

You know, you know

[Chorus]

Before you go

Was there something I could’ve said

To make your heart beat better?

If only I’d’ve known you had a storm to weather

So, before you go

Was there something I could’ve said

To make it all stop hurting?

It kills me how your mind can make you feel so worthless

So, before you go