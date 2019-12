In rotazione radiofonica da oggi 20 dicembre, il nuovo singolo dei Subsonica è Tutti i Miei Sbagli, una versione del loro vecchio successo, fatta in collaborazione con il cantante Motta. Una versione molto emozionante, che ci regala un sound in acustico accompagnato dalla voce di Samuel e da quella, molto particolare di Motta.

La canzone è tratta dall’album Microchip Temporale, album che festeggia i 20 anni di Microchip Emozionale e lo fa riproponendone le tracce in nuove entusiasmanti versioni, soprattutto lo fa coinvolgendo altri artisti. Per Tutti i Miei Sbagli, l’artista scelto è stato Motta, e nonostante il risultato finale sia molto diverso dall’originale (crea proprio un altro mood) a noi è piaciuta lo stesso.

Il singolo Tutti i Miei Sbagli arriva dopo Il Mio DJ, fatta in collaborazione con Achille Lauro.

Il significato del testo di Tutti i Miei Sbagli

Il testo di Tutti i Miei Sbagli parla di una storia d’amore tormentata, che sembra andare avanti trascinandosi sull’orlo di un baratro, allo stesso tempo, però, è proprio questa caratteristica che rende la relazione fonte di speranza, come se uno spiraglio di luce potesse liberarsi proprio dai momenti più bui.

Nella sua versione acustica, Tutti i Miei Sbagli diventa ancora più profonda, portandoci proprio in un’atmosfera forse più depressa, se così si può dire, ma sicuramente più profonda e sentita.

Molto probabilmente i puristi non ameranno questa nuova versione di Tutti i Miei Sbagli dei Subsonica, e continueranno a preferire la sua prima versione. Bisogna però tener conto che le due versioni sono sue cose separate e diverse, e possono essere ben riuscite e belle da ascoltare ognuna a suo modo.

E tu cosa ne pensi? Quale versione preferisci di Tutti i Miei Sbagli, quella di ieri o di oggi? Facci sapere la tua opinione lasciando un commento.

Di seguito troverai il testo integrale della canzone.

Il testo di Tutti i Miei Sbagli dei Subsonica

Tu sai difendermi e farmi male

Ammazzarmi e ricominciare

A prendermi vivo

Sei tutti i miei sbagli



A caduta libera

in cerca di uno schianto

Ma fin tanto che sei qui

Posso dirmi vivo

Tu affogando per respirare

Imparando anche a sanguinare

Nel giorno che sfugge

il tempo reale sei tu

a difendermi a farmi male

Sezionare la notte e il cuore

Per sentirmi vivo

In tutti i miei sbagli



Non m’importa molto se

Niente è uguale a prima

Le parole su di noi

Si dissolvono così



Tu affogando per respirare

Imparando anche a sanguinare

Nel giorno che sfugge

Il tempo reale sei tu

a difendermi e farmi male

Sezionare la notte e il cuore

Per sentirmi vivo

In tutti i miei sbagli



Tu affogando per respirare

Imparando anche a sanguinare

Nel giorno che sfugge

Il tempo reale sei tu

sai difendermi e farmi male

Sezionare la notte e il cuore

Per sentirmi vivo

In tutti i miei sbagli



Tu il mio orgoglio che può aspettare

E anche quando c’è più dolore

Non trovo un rimpianto

Non riesco ad arrendermi

A tutti i miei sbagli

Sei tutti i miei sbagli

Sei tutti i miei sbagli

Sei tutti i miei sbagli