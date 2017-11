Classifica dei top 10 paesi con le donne piu belle:

Si sa, noi italiani siamo conosciuti in tutto il mondo per essere dei provoloni, spesso molte ragazze ci evitano proprio per la fama che l’italiano si è fatto in questi decenni, quella del corteggiatore ad ampio raggio, il turista sessuale che va a caccia di belle fanciulle occasionali negli altri stati, perché ormai le italiane sono diventate troppo difficili oppure hanno capito la lezione e agiscono di conseguenza diventando di legno e più restie nei confronti degli amatori nostrani. Ma è realmente vero? Le ragazze italiane sono così esigenti, tanto che molti uomini sono costretti a restare single a vita, dato che non uscirebbero mai con una donna brutta. Beh, per molti, trascorrere tutta la vita in casa dei genitori è diventata una cruda realtà. Vi sto spaventando?

Niente paura ragazzi, non solo in Italia ci sono le belle donne, anzi, proviamo a vedere dove si trovano le più belle al mondo, magari riuscirete a trovare una via alternativa a quella della penisola italiana e a compensare la carenza d’affetto. Magari la donna della vostra vita si trova fuori dai confini italiani e se vi serve qualche dritta sul loro carattere vedete un po’ questa classifica con le donne più belle al mondo. Sfoglia le pagine per scoprire la numero 1, magari il tuo stato si trova in prima posizione.

10 . Italia

Le donne italiane sono sempre splendide, la loro eleganza e cura dei particolari le contraddistingue. La pelle color oliva e il loro fascino vi sapranno sempre conquistare. Il loro carattere spesso lascia un po’ a desiderare, quelle del sud italia sono più da famiglia e vorranno sposarvi, mentre quelle del nord un po più materialiste e non sarà facile capire le loro reali intenzioni.

9 . Argentina

Le donne Argentine sanno di essere belle ed esternano questo fatto, non temono confronti. Prestano molta attenzione alla cura dei capelli e della pelle, ci tengono tantissimo. Sono molto alte e di solito hanno la pelle scura, vi sapranno conquistare con il loro fascino latino.

8. Francia

Le ragazze francesi trasmettono una bellissima energia e riescono a creare la migliore atmosfera in qualsiasi occasione. Sono molto romantiche e ci tengono ad essere corteggiate nel migliore dei modi, sono molto difficili da corteggiare per gli italiani.

7. Ucraina

Le ragazze Ucraine sono davvero molto belle, carnagione chiara e occhi chiari sono i tratti che le contraddistinguono. Molto hot, sexy e carine allo stesso tempo. Sono davvero audaci e molto simili alle Russe. Spesso sono loro che vorrebbero un ragazzo italiano per sistemarsi, quindi bisogna sempre stare allerta e verificare il tipo di ragazza che si trova. Nella loro patria tendono a sposarsi molto in fretta, più per convenienza perché con due stipendi (il salario medio è molto basso) si vive meglio.

6. India

L’India è un paese multiculturale con donne molto eleganti ed esotiche a qualunque età. Esse sono note per la loro pelle scura, e hanno un approccio molto femminile che le rende uniche nel loro genere. Hanno dei bellissimi capelli neri lucidi, una caratteristica che le rende originali in tutto il mondo.

5. Svezia

Le donne svedesi sono note per un corpo sottile e sinuoso in stile skinny, alta statura, capelli biondi e occhi azzurri. La loro natura amichevole attira la maggior parte degli uomini di tutto il mondo. Tutto ciò che avete sentito sul loro conto infatti, è vero!

4. Stati Uniti -California/Florida

Si possono trovare ragazze timide ed allo stesso tempo disinibite, rispetto ad altre località nel mondo qui il maschio italiano gode ancora di buona fama. Non provateci per strada, vi farà sembrare uno sfigato nei loro confronti. I posti giusti per rimorchiare sono le spiagge con le tante feste ma anche i numerosi locali. Se la ragazza sembrerà amichevole non vi inviterà mai ad uscire assieme a lei, ma piuttosto vi dirà: guarda, domani vado in questa festa, se ti va di venire mi farebbe piacere. A Miami comunque troverete ragazze per tutti i gusti.

3. Venezuela

Il Venezuela ha alcune delle più belle donne del mondo. Sono calde e dall’aspetto favoloso. Il Venezuela ha vinto vari Miss Mondo, Miss Universo e altri riconoscimenti che ci fanno credere che le ragazze di questa terra hanno una bellezza fuori dal comune. I corsi di bellezza sono una parte fondamentale del loro stile di vita e queste ragazze vengono preparate alle competizioni con fare minuzioso.

2. Russia

Le ragazze russe sono sempre state considerate regine di bellezza. La loro bella pelle, gli occhi azzurri, un corpo meraviglioso con misure perfette. La maggior parte di loro sono ragazze bellissime. Sono molto femminili ed hanno uno spiccato senso dell’eleganza che le contraddistingue. Ci tengono molto alla presentazione e difficilmente le troverete trasandate, anche per recarsi nei posti più comuni. La loro natura all’erotismo non è paragonabile alle donne nostrane, che sentono molto la competizione a differenza di queste ragazze dell’est.

1. Danimarca – Copenaghen

Le ragazze simbolo dell’amore disinibito. Sono davvero bellissime ed ovviamente dai lineamenti nordici, spesso la loro bellezza ti lascia a bocca aperta e ti blocca quando è il momento di agire. Spesso sono loro a sedurti e lo sanno pure fare. Rispetto alle italiane sono superiori in tutto, esteticamente e mentalmente. Loro si sentono libere e spesso usano questo atteggiamento anche nel corteggiamento, sono più emancipate dei maschi.