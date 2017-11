Pirati dei Caraibi 6: ci sarà un nuovo capitolo per la saga di Jack Sparrow?

Dopo il terribile flop del capitolo 5 della saga, “Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar” le possibilità di vedere realizzato un capitolo 6 sono calate drasticamente. Jerry Bruckheimer pensa però che ci sono ancora buone possibilità

Una saga, quella dei Pirati dei Caraibi che per anni ha riscosso successi incredibili. Probabilmente è per questo motivo che Jerry Bruckheimer, storico produttore del film, ci crede ancora tanto. Il calo e il poco ritorno dei soldi al botteghino si è sentito di certo, ma il produttore vede il problema in modo più ampio, un un generale momento negativo di svalutazione del dollaro.

Le ultime dichiarazioni di Jerry Bruckheimer su “Pirati dei Caraibi 6”

Inizialmente si pensava che la produzione per il sesto capitolo dei “Pirati dei Caraibi” dovesse partire subito dopo l’uscita del capitolo 5, ma lo scarso successo ha frenato tutti gli entusiasmi. La ciurma di Capitan Jack Sparrow è quindi ferma e in forse da diversi mesi, ma secondo Jerry Bruckheimer non tutto è perduto.

Penso che [il quinto film] sia fenomenale- ha detto a Yahoo Film –Voglio dire, stai parlando del quinto capitolo della serie in un mercato in discesa, dove il valore del dollaro americano ci sta facendo ottenere meno rendimenti da imercati stranieri.

Questo film avrebbe fatto [un] miliardo di dollari se fosse tornato nella stessa situazione finanziaria, ma abbiamo perso il 27% dei nostri soldi solo per il tasso di conversione

Potrebbe esserci quindi qualche speranza per “Pirati dei Caraibi 6”? Non tutto sembra perduto, ma bisognerà almeno aspettare di vedere se le vendite di dvd home video riescano a dare risultati ottimi come per i precedenti capitoli della saga.

Dobbiamo solo aspettare e vedere- ha spiegato il produttore –Speriamo che ci sia molto successo per i DVD, com’è stato per gli altri.



Se ci tenete ad un nuovo capitolo di Pirati dei Caraibi, e a rivedere Johnny Depp nei panni dello strampalato Jack Sparrow, allora correte a comprare il DVD!

Qui sotto la collezione completa… manca solo Pirati dei Caraibi 6: